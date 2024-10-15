天凉了 快给泡脚盆里加点料

立秋后，天气由热转寒、阳消阴长，因此秋季养生保健必须遵循“养收”的原则，而泡脚就是一种理想的帮助我们“养收”的养生手段。《黄帝内经》记载：“入秋后，寒气升，泡脚驱寒，消百病。”

今天，中医科的医生就为你的泡脚盆里添上五味“料”，打造秋季限定款泡脚养生汤。

桂枝

桂枝能发汗解表，温经通脉，散寒止痛，手脚冰冷的人用桂枝泡脚可以大大改善情况。桂枝辛温，可祛风寒，桂枝泡脚能治疗感冒风寒、发热恶寒等。桂枝助阳化气，泡脚也可以治疗肾阳不足、寒痹腰痛、痛风等情况。

花椒

除了烹饪，花椒还有着丰富的药用价值。花椒性辛热，和辣椒、大蒜、生姜一样，本身就有驱寒的作用，用花椒泡脚可以驱除五脏六腑之寒气，而且能够扶助阳气，对于手脚冰冷的虚寒体质有一定的改善作用，可以起到内病外治的作用。对于脾胃阳虚者的腹胀、积食等症状，花椒也可以起到改善消化不良的作用。

中医认为花椒有活血通络的作用，用花椒水泡脚再结合按摩，可以使全身经络疏通、血脉流畅，能调节人体机能，增强抵抗力，消除疲劳，调节睡眠。对女性而言，花椒还有暖宫散寒、缓解痛经的作用。花椒的温散之性，能够激发人体阳气。

经常用花椒水泡泡脚，对感冒有一定的预防作用。另外，花椒气味芳香，用其泡脚对脚部疾病，比如脚气、脚臭、脚汗等等，有一定的治疗和预防作用。

生姜

生姜属于辛温解表药，有散寒解表的作用，且毒副作用较小。生姜能刺激毛细血管，改善局部血液循环和新陈代谢。怕冷、容易手脚冰凉的人，可以用生姜泡脚。

生姜当中含有非常多的姜辣素，能够使人体当中的血液循环速度加快，并使得毛孔张开，促使体内的一些湿寒之气排出，有着驱寒暖身的功效。

对于出现痛经、宫寒以及体寒人群来说，适当用生姜水泡脚，能够有效改善一系列不适症状。对于基础代谢率低的人群来说，生姜泡脚不仅能达到提升基础代谢率的作用，还可以促使体内的一些多余水分快速排泄，有着消肿的功效，减轻静脉曲张症状。

艾草

艾草有回阳、理气血、逐湿寒等功效。用艾草泡脚能够改善肺功能，对于患有慢性支气管炎的人很有益处。艾叶含有挥发性油和苦味素，能够温暖身体，疏通经络，提高免疫力。尤其适合湿气比较重的人群。

红花

红花泡脚可以温暖全身，活血化瘀，促进血液循环，还有助于防治失眠。冬季容易长冻疮，皮肤干裂的人多用红花泡脚可以起到预防的作用。

【多知道点】

泡脚养生可追溯到千年前

在我国，泡脚有着悠久的历史。早在晋代，《肘后备急方》中便记载了有关泡脚的内容，至今已有千余年历史。苏东坡亦有言：“热浴足法，比之服药，其效百倍！”陆游在诗中提到了自己82岁还坚持睡前用热水洗脚的生活习惯：“老人不复事农桑，点数鸡啄亦未忘。洗脚上床真一快，稚孙渐长解烧汤。”

可见泡脚自古以来都深受大家的喜爱，且具有良好的养生效果。从中医的角度来说，泡脚属于足浴的一种，是常用的中医外治法之一，能够畅通体内气血。

现代医学认为，脚部血液回到心脏不仅过程长，而且曲折，所以脚部肌肉有人体“第二心脏”的美誉，其收缩功能的好坏决定着末梢循环的状态。泡脚和足部按摩通过反射区促使大脑传导信号，改善人体内分泌和血液循环，调节生理环境。

足底反射学说认为脚与耳朵一样，是人体的一个缩影。人体病变可以在足底穴位出现反应，好比一个提前预警，能在一定程度上预示人体健康状态。所以坚持泡脚，能加速血液微循环、促进气血运行，舒筋通络，和气活血，从而达到祛病驱邪、益气化瘀、滋补元气的目的。

本组文/孟一（北京老年医院）