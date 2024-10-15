肿了两年的香肠嘴竟是坏牙在作怪

一提到“香肠嘴”，可能很多朋友会想到是过敏惹的祸。其实不然，嘴唇肿胀两年不消的始作俑者还有可能是坏牙。医生提示，治疗“香肠嘴”要从治牙开始！

带你了解肉芽肿性疾病

老王今年56岁，两年前开始莫名其妙地出现嘴唇肿胀，慢慢地腮帮子也肿了起来，时间一久，“香肠嘴”肿胀不消连吃饭、说话都受到影响。

经过口腔检查，医生初步判断其患的是肉芽肿性疾病。不过，想查明真凶还需要取一点儿肿胀处的病损组织做个病理检查。一听说要做病理取块“肉”，老王一下紧张起来。

医生解释道，老王嘴肿、颊肿的临床表现看上去确实像肉芽肿性疾病，但这类疾病的诊断还是要依赖于病理检查。也就是说，病理科医生在显微镜下观察到组织内肉芽肿样结构，诊断才能一锤定音。明确诊断后才能进行后续治疗。

“您一会儿还要去拍几张牙片，咱们看看嘴里这几颗坏牙该怎么治，还能不能留。”老王半信半疑：嘴肿还和牙有关系吗？为什么要先治牙呢？

坏牙与“香肠嘴”难脱干系

类似老王这样的嘴肿、颊肿和牙有关系吗？答案是肯定的。牙源性病灶是口面部肉芽肿病的重要病因之一。

临床观察和研究发现，许多口面部肿胀的患者存在慢性根尖周炎、牙髓炎、冠周炎等病灶牙。这些病灶牙治疗后部分患者肿胀开始逐渐消退，甚至不用药物治疗也能彻底好转。这可能与牙源性病灶内积存的细菌有关，肿胀可能是机体对菌群产生的特殊过敏反应。

因此，治疗老王的嘴肿要从治牙开始。为了排查一些系统性疾病，医生建议老王去综合医院做个全身检查。

老王这下更蒙了：嘴肿了，为什么还要去做胸部CT、肠镜，还有抽血化验呢？

口面部肿胀的真凶不止一个

许多疾病都会表现为口面部肿胀，除了口面部肉芽肿病外，常见的系统性疾病包括结核、结节病和克罗恩病等。有时患者没有表现出相应症状，但病情已然发生。因此，一看到嘴肿脸肿的情况，就需要通过多种辅助检查逐一排查上述疾病可能，从而对系统性疾病早发现、早治疗。

老王虽然满腹疑云但还是听取了医生的建议。两个月后，老王如约复诊，之前嘴里的坏牙已经该拔的拔、该治的治，现在是吃嘛嘛香，不仅如此，他体检时顺带发现的高血脂、萎缩性胃炎等毛病，经治疗后也都控制得不错。更让老王欣喜的是，他奇怪的“香肠嘴”居然不用药也基本痊愈了，腮帮子更是完全不肿了。

在此，黏膜科医生提示您，口面部肉芽肿病是临床上比较常见的一类疾病。该病除了需通过病理检查确诊外，还需要做一系列看似和嘴肿脸肿不相关的全身检查排查系统性疾病可能。出现相关症状，一定要及早就医。治疗“香肠嘴”一定要从治牙开始！文/任倩 关晓兵（北京口腔医院）