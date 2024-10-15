秋季干燥 鼻子闹情绪怎么安抚？

27岁的王先生，近半个月以来频繁流鼻血，甚至一度让家人担心不已，最后去医院才发现自己是鼻黏膜糜烂导致的出血……

随着秋风渐起，天气逐渐变得干燥，不少人会发现自己的鼻子开始“闹情绪”，特别是那些原本就有些敏感的鼻子动不动就流血。秋季为何鼻子容易出血？我们又该如何应对呢？应急总医院耳鼻喉科主任韦新法就教大家几个“安抚”鼻子的小妙招儿。

秋季鼻子出血的幕后推手

空气干燥 秋季空气湿度低，鼻腔内的黏膜容易失去水分，变得干燥而脆弱。当受到外界轻微刺激时，如打喷嚏、擤鼻涕等，就可能导致血管破裂出血。

过敏性鼻炎 秋季是过敏性鼻炎的高发季节，当人体暴露于某些过敏原（如花粉、尘螨等）时，鼻黏膜会发生过敏反应，出现充血、水肿等症状，进而增加出血的风险。

不良生活习惯 如频繁挖鼻孔、用力擤鼻涕等，这些行为都会损伤鼻黏膜，增加出血的风险。

潜在健康问题 虽然不常见，但某些疾病，如鼻炎、鼻窦炎、鼻中隔偏曲等，也可能在秋季因干燥而加重，导致鼻子出血。

见招拆招缓解鼻出血

保持鼻腔湿润 多喝水可以增强体内血液循环，改善鼻腔干燥症状。建议采取少量多次的方式饮水；使用加湿器增加室内空气湿度，可使鼻腔黏膜保持湿润；此外，用无碘盐和温水勾兑成生理盐水，灌入洗鼻壶中冲洗鼻腔，既能清洁鼻腔，又能起到消炎杀菌的作用。

改善生活习惯 减少挖鼻次数，避免将手上的细菌、病毒带入鼻腔，加重鼻腔黏膜的炎症；适当穿宽松的薄睡衣，可减少夜间鼻腔黏膜水分的蒸发；从夏天开始坚持用冷水洗鼻子，增强鼻腔的抗病能力。

调整饮食 多吃新鲜蔬果，如黄瓜、西瓜、梨、苹果、莲藕等食物富含维生素和水分，有助于缓解鼻腔干燥；尽量少吃辛辣刺激食物，如辣椒、生姜、大蒜等可能加重鼻腔干燥和出血。

药物治疗 对于过敏性鼻炎患者，可在医生指导下使用抗过敏药物进行治疗，如特非拉丁、苯海拉明等。鼻黏膜干燥严重者，可使用复方薄荷油滴鼻液、红霉素软膏等药物涂抹鼻腔，以缓解症状。

就医检查 如果鼻子出血频繁且不易止血，应及时就医检查，排除鼻腔肿瘤、血液系统疾病等可能。在医生指导下进行鼻内镜检查和血液检查，明确病因后进行针对性治疗。

养护鼻子的三个实用方法

热敷法缓解干燥 把毛巾浸入热水中，充分浸湿后拧干至不滴水状态。注意水温不要过高，以免烫伤皮肤；将热毛巾轻轻敷在鼻子上，覆盖鼻翼两侧和鼻梁部位。保持热敷状态约5-10分钟，让热气渗透鼻腔黏膜，促进血液循环；如果感觉舒适，可以重复热敷几次。但每次热敷之间要间隔一段时间，让皮肤自然冷却。

注意事项：热敷后不要立即用冷水洗脸或吹冷风，以免刺激皮肤。

穴位按摩促进血液循环 迎香穴位于鼻翼外缘中点旁，鼻唇沟中。找准穴位后用食指或中指轻轻按压鼻翼两侧的迎香穴，找到酸胀感明显的位置。以指腹为着力点，顺时针方向轻轻按摩迎香穴约30-60秒。然后换另一侧鼻孔进行同样的操作。根据个人情况，可以重复按摩几次以增强效果。但注意力度要适中，避免用力过猛导致皮肤受损。

注意事项：按摩前要确保手部清洁无菌，避免将细菌带入鼻腔。按摩时要保持呼吸自然顺畅，不要憋气或用力呼吸。如果按摩过程中出现不适或症状加重，应立即停止按摩并就医。

常备止血物品 家庭小药箱中要常备干净的医用棉球或纱布、适量的止血药物（如云南白药粉等，但需在医生指导下使用）。

当鼻子出血较多时，应立即用干净的医用棉球或纱布轻轻塞入出血的鼻孔中，进行压迫止血。注意不要用力过猛以免损伤鼻腔黏膜。保持压迫状态约5-10分钟，让血液凝固并封闭出血点。其间可以轻轻捏住鼻翼两侧以加强止血效果。止血时要保持冷静不要慌张，以免加重出血情况。

止血后观察一段时间，确认出血是否已经完全停止。如果仍有少量出血或反复出血，应及时就医检查。

注意事项：如果出血量大或难以止住应及时就医以免延误病情。

文/莫鹏（应急总医院）