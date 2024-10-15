尽管医学进步 但人类预期寿命的增长正在放缓

人类的预期寿命在19世纪和20世纪急剧增长，主要得益于人们更健康的饮食、医学技术进步和生活质量的提高。然而，美国伊利诺伊大学芝加哥分校等机构的公共卫生学家最近发现，预期寿命的增长速度在过去的30年里大幅度放缓——自从1990年以来，世界上寿命最长的人口的预期寿命只增加了6年半。这一改善速度远低于一些科学家的预期，他们本以为预期寿命在本世纪将加速增长，如今出生的大多数人将活过100岁。

最近发表在《自然-老龄化》的这项研究提供了新的证据，表明人类的寿命正在接近生物学的极限。

这项研究调查了最长寿的8个国家和地区，结果表明，尽管医学技术的发展速度惊人，但寿命的增长越来越小。虽然在本世纪会有较多的人活过100岁，但他们属于极端值，不会使平均预期寿命显著提高。人类寿命的最大提升主要是成功地攻克了多种重大疾病，然而，现在很多老年人是靠药物的维系来维持生命的，而一些老人尽管因此延长了预期寿命，但是他们的身体并不健康。

然而，这一发现并不排除医学和科学可以对延长预期寿命产生进一步的好处。由于在提高老年人的生活质量方面仍然有潜力可以挖掘，因此应当在老年医学方面进行更多的投资。在这方面还有很大的改进空间，包括减少风险因素，努力消除差距，鼓励人们采取更健康的生活方式——所有这些方法都能让人们活得更长、更健康。