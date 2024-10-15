90%的上网自诊狂有焦虑症的症状

互联网影响了现代人生活的许多方面，包括医疗保健和与健康相关的活动，一个显著结果就是出现了上网自诊狂。

上网自诊狂于上个世纪90年代中期被首创出来 ，它是一种以异常行为模式为特征的临床心理疾病。上网自诊狂经常在网上搜索医学信息，导致他们对身体健康高度焦虑。造成他们患病的一个主要原因是互联网上健康信息的不精确性和误导性，寻求安慰的人可能会发现自己浪费了很多时间来试图验证与健康相关的信息的准确性，反复搜索加剧了他们的担忧和不适。

上网自诊狂经常表现出强迫症、焦虑症和疑病症的症状。沉溺于玩网络游戏的人更容易成为上网自诊狂。这表明网络成瘾行为与心理健康问题之间存在着复杂的联系。意大利米兰大学的心理学家发现，有90%的上网自诊狂有焦虑症的症状，其次是强迫性或重复性的行为（50%），他们的自尊心也较低。

一所中医药大学的护理学家考察了2744名大学生在互联网使用、睡眠质量和在线健康信息搜索方面的关联。结果显示，有15.6%的大学生每天睡眠不足7个小时，19.9%的大学生睡眠质量欠佳。长时间上网和睡前刷手机会对他们的睡眠模式造成破坏，进而引发上网自诊狂和不同的健康隐患。有疑病症的大学生更有可能是上网自诊狂，他们更容易受到情绪困扰的折磨。

从总体上来看，健康素养较高的人不易成为上网自诊狂，有效的预防措施包括降低对从互联网上搜寻准确医学信息的非理性期望，防止浏览过多的信息，回避不确定性。在互联网上无法得到结论性的诊断，拥有更多的信息并不意味着对疾病有更好的理解。在必要时，患者可以接受认知行为疗法。