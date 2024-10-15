公园跑增加幸福感 提高生活满意度

英国谢菲尔德大学的人口健康学家最近考察了公园跑的好处，并探讨了其成本效益。

根据世界卫生组织的定义，公园跑是指一种提高生活满意度的体育活动干预措施，这种活动已经开展了二十多年，参与者通常要在每周跑（或步行）5公里或是参加计时跑。

研究人员选取了548名新注册参加公园跑的人，分别在研究初期和参与活动6个月后询问了他们对生活的满意度。分析结果显示，参与者平均每周有3.1~3.4天参与体育运动；虽然他们的体育活动量在6个月没有发生明显改变，但对生活的满意度评分从7.489分增加到7.746分。此外，公园跑的参与者报告他们的身心健康状况改善，生活质量提高，成就感增加，社会交往增多，幸福感倍增。这些好处在以前最不活跃或心理健康状况较差的人中尤为明显，效果可持续长达一年，明显优于其他干预措施，经济效益高达2.663亿英镑。

发表在《科学公共图书馆-全球公共卫生》上的这项研究成果认为，公园跑参与者生活满意度的提高主要归因于体育活动量的增加，并伴随着心理健康改善。身体健康是运动与生活满意度之间的主要中介变量，而心理健康只有在与身体健康结合时才起作用。总的来看，公园跑对生活满意度增加所起到的贡献作用为21.7%。公园跑的成功之处还在于它是在固定时间和地点举行的社区活动，人们便于参加，而且促进了社会联系。