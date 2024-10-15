如何帮助孩子应对学习焦虑?

我们家孩子今年14岁，经常会因为情绪状态而让自己在学习上分心，不能专注地听课或者完成作业。比如，孩子会因为担心听不懂、学不会、考不好、被批评等而感到焦虑。当焦虑一出现，孩子就会感到烦躁、害怕，而越烦躁就会越焦虑，最终影响了学习效率。作为家长，我们该如何帮助孩子缓解学习中的焦虑情绪？

专家观点

北京市第一六六中学心理教师潘璐：面对孩子在学习中的焦虑，家长可从三个方面帮孩子缓解情绪。首先，家长要帮助孩子正确认识“焦虑”。“焦虑”出现本身并不是一件坏事，适度焦虑有助于我们更好地完成一件事情。家长可以与孩子分享心理学中著名的什克斯·杜德生法则，即焦虑水平与学习效率呈倒u 型曲线的关系，适中的压力及所产生的焦虑情绪会激发我们迎接挑战的勇气，和想要获得成功的强烈愿望，毫无焦虑感只会让我们出现无所谓的态度，没有动力，更难以付出努力。而高度的焦虑则会引发我们身体和心理上的不适感，让我们不得不分出一部分注意力想要摆脱这种不适感，从而影响了学习状态和考试发挥。

同时，家长陪同孩子一起写下“焦虑”的内容。芝加哥大学的一项研究发现，在考前，给学生10分钟时间写下他们的焦虑和担忧，有助于提高成绩，且显著高于没有做这一项的学生。这是一种与“焦虑”对话的方式，不是直接命令它离开，而是把那些紧张、害怕暂时从大脑中转移到另一个安全的地方，释放心理资源，让我们能把注意力更多地集中在考试上。

家长可以与孩子一起，在考试前一晚或者孩子感到焦虑的任何时刻，把他所担心的事情逐一写在纸上，帮助孩子从正反两方面去分析，并写在事情旁边。如果孩子因为担心考试而感到非常紧张，家长便可帮助孩子一起探索，并写下具体导致紧张的原因，比如孩子害怕遇到不会的题目而影响考试成绩，那么这件事情的反面就是一种消极暗示，盲目担心，所以影响睡眠，影响考试发挥。从正面来看，这说明孩子可能复习不够全面，遇到不会的题目也很正常，可以重新把目标定为做对所有会的题目，等考完试后再查漏补缺。当家长能与孩子一起把问题分析得透彻，就会把“焦虑”看得更清楚、明白，自然就能心平气和地面对学习和考试。

第三点是家长可以和孩子分享情绪自我调节的方法。“焦虑”来临的当下，我们需要一些能够立即行动的方法安抚它。如，听一些舒缓放松的音乐、冥想、看抒情散文、做有氧运动等。在日常生活中，家长可以与孩子一起实践这些方法。此外，家长还可以学习深呼吸放松法，并带着孩子一起练习。文/本报记者 武文娟