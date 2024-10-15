北京安贞医院通州院区10月下旬正式开诊

本报讯（记者 武文娟）安贞医院通州院区下旬开业、30年老旧小区焕发新生……作为京津冀协同发展的桥头堡，北京城市副中心建设如火如荼。昨天，北京青年报记者在“北京高质量发展调研行”主题采访活动中了解到，城市副中心各项民生改善项目成效凸显，美好生活愿景逐一落地，“千年之城”的民生画卷徐徐展开。

作为北京疏解非首都功能、优化北京城市副中心布局的重点建设项目，在历时四年建设之后，安贞医院通州院区将于10月下旬全面正式开诊。这是继友谊医院通州院区、北大人民医院通州院区后又一优质三甲医疗资源在通州开诊。

据该院副院长侯晓彤介绍，为打造了一站式便捷就医环境，让患者随时随地享受到高效便捷的优质医疗服务，医院内处处充满“智慧”。如何便捷挂号预约、快速定位诊室位置？该院信息中心技术总监周奕给予解答，只要打开北京安贞医院微信小程序，患者将立刻拥有一位贴身陪伴左右的智能“导诊助手”，从预约挂号、院内外导航，到候诊报到、预问诊交流，再到预约检查、药房取药……全程陪同，让看病更加轻松、便捷。以“院内导航”为例，无论身处医院何处，只需轻轻点击按钮，“导诊助手”立即开启院内导航模式，精准定位患者想去的地方。

智能发药机最快可20秒完成配药，患者平均不到2分钟便可通过智能发药系统快速取药……安贞医院通州院区药房也是国内首家实现库发核一体化全流程智能管理的大型三甲医院药房，可运用先进的信息技术和自动化设备，实现了药品的精准调配、储存和发放，药品从厂商交付，到进入医院二级库，到门诊药房，再到核验信息发放至患者，全流程实现机器人闭环作业。“这样可节省30%到50%的人力和时间。”药事部主任林阳说。

此外，通州院区率先在急诊推出“先诊疗后付费”的便民举措，确保危急时刻患者能在第一时间得到救治，不会因医疗费用问题延误抢救时机。1号住院楼顶层建有圆形的直升机停机坪，可实现空中急救与陆运急救无缝衔接，真正打通了医疗救治的空中“绿色通道”。