增高产品不分年龄？别让弱智骗术得逞

近年来，随着社会对身高的关注度不断提升，一些所谓的增高产品在互联网上形成日益完整的产业链。据央视报道，这些产品宣称不分年龄，只要使用，就能长高5到8厘米。有的产品还披着基因检测、国家专利的“科学”外衣，蒙骗消费者。

“增高产品”层出不穷，从增高鞋垫到增高手术再到增高保健品及药品等，似乎给有身高焦虑的人群带来了希望。一般来说，合法合规的增高产品或许会有一定的效果，但也要看使用对象是否符合科学规律。比如网售的增高产品宣称不分年龄，即成人也能增高就是很荒谬的忽悠。

所谓“不分年龄”，意思是60岁以上老人使用增高产品后也能增高。这种忽悠可谓是“未打草稿”，胡说八道。稍懂医学常识的人都知道，人体身高是受遗传、年龄、营养和社会环境等因素影响的。从年龄来说，成年人的骨骺处于完全闭合的状态，无论如何刺激都不可能增高。只有处于青春发育期的青少年人群才长个头。一般而言，女孩子在骨龄14岁左右的时候，男孩子在骨龄16岁左右的时候，骨骺就接近闭合。而骨骺闭合后，增高不现实。所以我国明令禁止单纯的增高手术。至于增高药品，对骨骺闭合人群没有增高作用，即“增高”实为瞎话。

然而，记者在某电商平台搜索关键字“增高”，立刻会出现五花八门的增高产品，宣称“急速增高17厘米”“骨骼再长技术”等。这其实是把消费者当成了弱智，企图收取“智商税”。无论消费者还是电商平台、监管者，都不能让这种弱智的骗术得逞。

对于未成年人及其家长来说，要了解相关医学常识，正确认识身高发育规律。在未成年人骨骺闭合之前，可以在医生建议下科学使用增高产品。但也要意识到两点：其一，在物质生活丰富的今天，青少年长个所需的营养，日常饮食基本能满足；其二，某些增高产品存在诈骗等问题。

前不久，上海闵行警方抓获8个以售卖“增高粉”为饵的诈骗团伙。这些诈骗团伙将成本50元的牦牛骨粉，以3000元至5000元的价格向消费者兜售，涉案资金达到100万元。而经检验，该产品所含蛋白质和钙含量，远不如我们正常食用的食物，“增高粉”即“诈骗粉”。

消费者只有用医学常识武装自己，才能避免被增高产品的弱智骗术所惑。这也需要有关方面通过“家长课堂”、学校健康课堂等途径，针对未成年人及其家长持续、精准普及医学知识。当消费者具备科学常识，增高产品的忽悠术就不会有人去相信，从而就会失去市场。

电商平台要对增高类产品的宣传、资质等加强审核和巡查。对宣称“不分年龄”的增高产品，必须依法下架处理。电商平台要履行主体责任，保护消费者权益。媒体则要持续揭露增高产品的“伪外衣”“蒙骗术”，使其骗术无法得逞。

有关方面不仅要督促电商平台整治增高产品销售乱象，也要对问题增高产品进行全链条打击。这类增高产品商家涉嫌诈骗的，要依法追究其刑事责任。消费者被忽悠后，使用增高产品没有效果，也要勇于依法维权，通过投诉或起诉，要让相关商家和电商平台为其行为付出代价。