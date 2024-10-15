发展首发经济 推动消费升级

【学习贯彻党的二十届三中全会精神】

首发经济是一种通过推出新产品、新品牌、新场景、新体验等创新成果，带动消费提质增量，促进区域与产业联动创新，符合高质量发展要求的新经济形态。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调，“完善扩大消费长效机制，减少限制性措施，合理增加公共消费，积极推进首发经济”。作为扩大消费长效机制的重要内容，首发经济与消费升级相辅相成、相互促进，共同推动经济高质量发展，不断满足人民高品质生活需要。

消费升级为发展首发经济提供有力支撑

在消费升级的大背景下，我国经济体制优势和国内大市场优势为首发经济的发展提供了良好基础和有利条件。

消费需求不断提质升级。中等收入群体扩大孕育着大量消费升级需求，超大人口规模国家的现代化发展，给首发经济带来巨大消费潜力。随着我国居民收入水平的稳步提高，中等收入群体将成为我国发展首发经济和促进消费升级的主力军，这部分消费者关注品牌产品和服务的实用性，更看重品牌产品和服务的高品质，首发品牌产品和服务所代表的高质量能更好满足这些消费者对高品质生活的追求。消费者越来越注重产品和服务中的品牌文化、情感联系、价值观念等因素，首发经济中首发、首秀、首展、首店营造的场景氛围和品牌文化，会给消费者带来独特的感受和体验，满足消费者日趋丰富的精神消费需要。

消费模式持续创新升级。随着数字经济快速发展和居民生活水平不断提高，网络化、个性化、多样化的消费模式渐成为主流。体验消费作为一种强调参与感的消费模式，在首发经济中占主导地位，通过为消费者提供独特新奇、沉浸震撼的品牌体验，可以快速建立消费者与首发品牌间的情感连接，提升消费者对首发品牌的好感度和忠诚度。以探店为代表的网络消费作为一种新型消费模式亦出现在首发经济中，品牌首发、首秀、首展、首店等首发活动成为探店的目标对象，经过探店达人与消费者互动式的宣传和推广，可以有效增加品牌曝光度和知名度，帮助首发品牌在短期内获得较大消费流量。定制消费在首发活动中亦表现突出，着重强调围绕消费者的独特需求进行定制生产，有助于实现首发品牌差异化发展。

消费空间继续扩容升级。消费空间包括国内国际空间、数字空间等，消费空间的扩容升级为首发经济开拓出更大发展空间。构建基于国际知名品牌聚集城市的首发平台，拓展国内首发品牌的国际市场，可以提升国内首发品牌的国际知名度和美誉度。继续发挥一线城市和新一线城市消费升级促进首发经济发展的良好示范效应，同时在二、三线城市以消费升级重塑地方特色鲜明的本土品牌，可以走出一条首发经济差异化发展之路。适应数字空间与现实空间的多维融合发展趋势，充分释放数实融合空间蕴藏的巨大消费潜力，可以进一步拓展首发经济的发展空间，比如在线上开设“数字化首店”，利用社交媒体的力量来增强首发品牌的影响力，或者通过体验感丰富的线下首发活动获取更多潜在的消费流量。

首发经济有助于形成扩大消费长效机制

首发经济能够通过高匹配度的有效供给，创造高质量的消费需求，充分释放消费市场潜力，培育消费新增长点，是促进消费升级的重要“助推器”，有助于推动形成扩大消费的长效机制。

持续打造消费流量引力。首发经济的“首次”和“引人注目”两个关键特质，是首因效应和眼球效应的有机结合，能够赋予首发品牌消费流量引力，有助于为首发品牌带来持续消费热度和流量。首因效应又称第一印象效应，指第一次印象对今后交往关系的影响，即“先入为主”带来的效果。重视首发品牌的首因效应，鼓励首发企业开展新产品、新技术、新服务、新店面等首发活动，树立消费者对首发品牌的良好第一印象，有利于形成消费者对首发品牌的优先消费选择。发挥首发品牌的眼球效应，依托丰富多样的消费内容、虚实融合的消费场景、个性多元的消费模式，获得消费者注意力集聚，维持原有消费群体和培养潜在消费群体，有助于把消费者注意力资源高效转化为品牌消费力和品牌收益率。

有效满足消费者高品质需求。依托首发经济，新产品、新技术、新服务、新模式等创新成果的推出，可快速吸引消费者关注，以高质量供给满足消费者高品质消费需求。通过首发、首秀、首展、首店等丰富多元的展示形式，新颖、新奇、新意的消费场景，满足消费者对消费场景的高品质需求。通过首发品牌附着的文化价值，吸引不同消费观的消费群体关注与参与，满足消费者对差异化消费的高品质需求。通过美食品牌首发会、科技品牌首发会、时尚品牌首发会，吸引热衷美食的消费者、热爱科技的消费者、追赶潮流的消费者，满足消费者对个性化消费的高品质需求。通过首发经济各种“体验店”和“体验服务”，丰富消费者的消费体验和感受，满足消费者对体验式消费的高品质需求。

促进形成高标准消费服务生态圈。首发经济影响力大、规模大、服务要求高的特点，有助于促进形成专业成熟的首发经济消费服务生态圈。首发经济以“量质齐增”的方式带动消费升级，在“量”上积极吸引更多来自全球的首发、首秀、首展、首店落户，营造良性竞争和链式发展生态，促进首发品牌企业联动上下游进行创新升级，以消费者为核心提升品牌产品和服务的质量。在“质”上不断提高首发能级、创新服务模式，提供包括首发经济指标评价、全球传播推介、首发活动策划、首发场馆租赁等全流程服务，打造便利化、品质化的首发经济全域服务生态圈，为消费者提供超出预期和认知的全面消费服务。

促进首发经济高质量发展

2024年3月国家发展改革委发布的《促进国家级新区高质量建设行动计划》提出，支持具备条件的新区因地制宜做强“首店经济”和“首发经济”。利用国内超大规模市场优势，探索有效发展路径，是推动首发经济高质量发展的应有之义。

变首发经济“流量”为“存量”。只有以供给侧的提质升级来满足需求侧的高质量需求，才能强化首发经济的全生命周期管理，将首发经济自带的“流量”顺利转化为“存量”。为此，应深入理解和挖掘首发经济消费群体的内生需求，明确首发品牌定位，持续推动产品和服务创新，形成消费增长的新动能；支持首发经济产业链、创新链、资金链、人才链融合发展，鼓励品牌链上下游各主体的持续创新、协同发力，营造良好的创新发展环境，形成链式融合发展模式；加大对首发经济发展的政策支持力度，完善首发经济服务体系，推进首发经济商业配套设施提质升级，促进商业基础设施向智能化、数字化、高效化方向发展，健全市场监管体系。

加强自主品牌建设。深入实施增品种、提品质、创品牌的战略，提高自主品牌知名度和影响力，扩大自主品牌消费。鼓励我国品牌主动入驻国际品牌集聚地，扩大全球影响力。政府应支持搭建国际性商务平台，为本国品牌参与国际竞争与合作创造便利条件。积极振兴中华老字号品牌，把握首发经济带来的机会和优势，在老字号品牌的营商业态、文化内涵、传人培养等方面进行创新，焕发中华老字号品牌的生机活力。鼓励中华老字号品牌跨区域首发，入驻旅游热门城市、高端商业中心、主题特色街区、机场免税店、大型电商平台等，大力拓宽品牌推广和销售的渠道空间。鼓励网红品牌向线下开拓市场，适应新零售线上线下融合的市场趋势，加强品牌与消费者间的现实空间互动，增强网红品牌的消费能级。

因地制宜发展首发经济。经济发达的一、二线城市可以通过完备的商圈体系和强大的消费能力吸引高能级品牌，形成品牌首店集聚的发展模式，打造全球首发品牌聚集高地。旅游城市可融入本土特色打造个性化消费场景，依托自身文化底蕴和消费流量，吸引与其风格契合的首发品牌入驻，形成“文化旅游+首发品牌”的文旅商融合发展机制，同时提升城市竞争力和品牌竞争力。品牌发源地可实行跨域联动式发展，依托“城市+品牌”“区域+品牌”打造城市、区域名片，鼓励品牌在城市和区域外开展首发活动、开设首店，扩大品牌影响力、增加品牌流量，带动城市、区域产业链整体提质升级。

（作者：赖 立 胡乐明，分别系中国社会科学院经济研究所博士后、中国社会科学评价研究院副院长，本文系国家社科基金重大项目“中国经济学自主知识体系建构的方法论研究”阶段性成果）