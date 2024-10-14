高位后纵隔肿瘤的治疗有哪些新方式？

纵隔位于两侧肺之间，以胸骨和胸椎为其前后界，内有许多重要器官，包括大血管、气管、食管、神经等组织。由于先天发育过程异常或后天性囊肿或肿瘤形成，这些组织中的异常增生便形成了纵隔肿瘤。后纵隔肿瘤是如何发生发展的？近年来，随着科学技术发展和医疗水平的提升，对于高位后纵隔肿瘤的治疗有哪些新方式？近日，北京协和医院胸外科副主任医师徐晓辉做客《健康大讲堂》科普栏目访谈时，分享了相关见解。

据徐晓辉介绍，后纵隔肿瘤是指位于气管、心包后方（包括食管和脊柱旁纵隔）的肿瘤，其病因可能涉及多种因素。国外有一些研究认为，高位后纵隔肿瘤可能和某些剧烈运动有关，也可能和车祸、外伤或者是高处坠落导致的颈肩部的剧烈损伤有关，目前并无明确的定论。

长期患有后纵隔肿瘤，如果不及时治疗，会压迫周围组织而出现吞咽困难、胸闷、胸痛等症状。此外，肿瘤可能会侵入脊髓，导致神经功能受损，出现眼睑下垂、瞳孔缩小及额头无汗等霍纳综合征症状。“其实纵隔肿瘤在整体的生长早期是没有明显症状的，虽然肿瘤周围的血管和神经较为丰富，但因其体积小、位置隐蔽，临床上很难指定某一种症状就是后纵隔肿瘤的先兆。”徐晓辉表示，后纵隔肿瘤的临床表现因其位置和类型而异，大家可以在体检时做胸部CT来进行早期预防和筛查。

后纵隔肿瘤的治疗方式主要包括手术切除、放疗和化疗三种方法，具体选择取决于肿瘤的类型、大小、位置以及患者的总体健康状况。“后纵隔肿瘤属于良性肿瘤，但在临床手术操作中，还是会造成一些无法避免的神经损伤，这也导致了后遗症的发生。”徐晓辉介绍，由协和医院团队研发的创新技术“球囊支架扩张辅助VATS高位后纵隔良性神经源性肿瘤切除”是通过物理钝性扩张与分离，医生能够在完整切除肿瘤的同时，最大限度保护神经和血管，显著降低了术后神经系统并发症的风险。

访谈最后，徐晓辉表达了对高位后纵隔肿瘤治疗前景的展望。他认为，手术需要精细的操作和技术的创新，作为一名医生也要不断地在专业领域进行研究和突破，期待新技术、新疗法为患者带来更好的治疗效果和生活质量。