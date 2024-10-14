AI赋能 引领血压健康管理新范式

10月12日至15日，被誉为全球医疗“风向标”的第90届中国国际医疗器械博览会（以下简称“CMEF”）在深圳成功举办。本届CMEF主题为“创新科技，智领未来”，来自海内外的4000余家企业携数万款医疗器械产品集中参会。汉王科技携带柯氏音回放功能的电子血压计FF690亮相。这是继去年发布纯柯氏音电子血压计KSY-FF660后，汉王科技再次将领先人工智能技术与健康医疗领域深度融合带来的开创性产品。

柯氏音回放，让每一次血压精准测量有声可循众所周知，无创血压测量中的“金标准”是柯氏音法，其原理是通过监听袖带放气过程中血流通过动脉引起的声音变化，直接测得收缩压和舒张压。曾经，柯氏音听诊是医生的“专利”，而汉王科技攻克了柯氏音法电子化这一百年难题，成功推出了获得ESH（欧洲高血压学会）官方认证的纯柯氏音电子血压计。

此次，汉王科技通过CMEF这个汇聚了全球医疗创新力量与前沿科技舞台所推出的带有柯氏音回放功能的电子血压计FF690，是对汉王原创柯氏音电子化技术的进一步创新突破。利用人工智能+传感器技术，汉王将血压测量过程中的脉搏音真实记录下来，还原专业医生听诊的整个过程。柯氏音回放时，用户能清楚听到冲击血管产生第一声脉搏音，并看到屏幕显示的对应高压值，以及听到脉搏音消失前的最后一次脉搏音，看到对应的低压值，真正直观感受到血压测量时柯氏音变化的过程，亲身确认血压测量的准确性。

此外，为保证测量的精准、实时性，FF690内置GHz级频率、T级算力的处理器为测量提供充足的算力支持。产品袖带中的集成压力及声音双传感器，能获得并记录更清晰的血压信号，精准捕捉柯氏音，实现比人耳更精准的听诊，在房颤、心律不齐等特殊情况下也能实现精准测量。

汉王柯氏音电子血压计FF690此次还对产品续航能力进行了升级，采用高性能锂电池，满电支持不少于300次血压测量，搭配通用Type-C充电接口，大大提升了血压计使用的耐用性和便捷性。

智领未来，AI赋能血压健康管理新范式世界卫生组织2023年发布了第一份《全球高血压报告》，详述了高血压在全球范围内造成的破坏性影响。作为影响全球三分之一成年人的常见慢性疾病，却有近半数高血压患者不知道自己的患病情况。目前，我国成人高血压患病率约为27.5%，估计有成人高血压患者2.45亿。

高血压虽然早期症状往往并不明显，却会在无声无息中损害全身血管，从而导致心脏病、中风、肾功能衰竭等严重的健康问题。而低血压则可能会引发脑供血不足、心脏损害等健康风险。血压的正常值范围是医学上一个重要的参考指标，用于评估个体的心血管健康状况。因此，持续进行血压值测量、记录，了解自己的血压值并积极控制血压水平平稳，正是为了预防这些严重的并发症、进行血压健康管理的第一步。

汉王科技深耕人工智能领域三十年，具备全栈人工智能技术和行业创新应用的丰富经验。通过领先的人工智能技术赋能，汉王对电子血压计的硬件、数据、算法、软件和设计进行了全链条创新，成功跨越横亘柯氏音法电子化的四座大山。

未来，汉王科技将持续深耕健康领域，以领先人工智能技术赋能医疗健康，为血压精准测量和健康管理提供更全面、更智能的产品和解决方案，助力医疗健康领域的持续创新与发展，响应“健康中国”战略实施。