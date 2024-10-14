上半年全球发布30款人形机器人医疗护理领域需求增长

提到人形机器人，你会想到“恐怖谷”效应，还是期待它能改变生活？从科幻电影走向现实的人形机器人，其应用领域正从传统的教育科研、娱乐表演向工业制造、医疗护理等领域拓展。

人形机器人是指模仿人类外形和行为的机器人，其设计目的是在结构和功能上尽可能接近人类。按照外观形态分类，仿真型的机器人外观接近人类，模拟人类的面部表情和肢体动作，一般用于人机交互和社会研究。非仿真型的机器人则具有人类的基本形态（头部、躯干、双臂等)，但外观不完全模仿人类，设计更偏向功能性和实用性。主要用于工业自动化和服务领域。

《2024人形机器人产业半年研究报告》显示，全球人形机器人产业正在经历快速增长。从产业布局及发展情况来看，中日美三国在人形机器人领域的发展较为领先，三者有着共同的优势，包括强大的科研实力、充足的资金支持以及广阔的应用市场。此外，法国、德国、意大利等欧洲国家拥有顶尖的机器人研发机构，在人形机器人领域也有较强的技术创新优势。

2024年上半年，全球范围内共公开发布了超过30款人形机器人整机新品，其中足式机器人占大多数，占比达74%。这些新品在运动能力、感知能力和决策能力上都得到了显著提升，预示着人形机器人将更加自如地适应多样化的工作场景。

目前，人形机器人的应用领域正从传统的教育科研、娱乐表演向工业制造、医疗护理等领域拓展。2024年上半年，多款人形机器人开始在汽车行业进行测试或落地，人形机器人在智能制造领域有着巨大潜力。随着人口老龄化和劳动力短缺问题的加剧，人形机器人在家庭护理、医疗辅助等领域的需求也将持续增长。

具体应用有哪些呢？2024年，人形机器人开始应用于商超、酒店引导与迎宾场景，汽车制造的简单装配、检测、物料搬运等场景，以及养老社区的下棋、伴舞等娱乐场景；2025年，人形机器人将从简单迎宾到实现智能导购，用于汽车制造中外观检测、底盘装配等场景，出现在养老社区的护理和按摩等场景，以及用于高危环境下的巡检巡逻等。

报告预测，到了2030年，人形机器人将拥有更加智能的商业场景应用，大量应用于装配、分拣、质检、搬运等场景以及安全教育辅导、安全看护等场景，并且可以参与救援、实现搬运、搜救等。2035年，人形机器人可与其他设备相配合，实现高效生产；在家庭场景下，实现按摩、护理、家务处理、情感陪护等应用，在高危环境下，可以进行全流程作业、人机协同实现高效救援等。