如何培养孩子成为时间管理“小能手”

我家孩子今年上四年级，平时做事总是拖拖拉拉，缺少时间观念。我们也做了一些努力，但效果不明显。作为家长，我们应该怎么做才能科学指导孩子提高学习效率，戒掉拖拖拉拉的习惯？

专家观点

北京市广渠门中学附属花市小学四年级年级组长、北京市中小学家庭教育指导教师朱亚梅：无论孩子处于哪个学龄阶段，“拖延”这一难题总是让家长们感到束手无策。小学生在日常生活中经常出现的拖拉、磨蹭、懒散等行为，很大程度上是因为他们缺乏有效的时间管理能力。而掌握时间管理技巧，不仅能够帮助孩子们提高学习效率，还能促使他们养成良好的日常习惯。

据统计，超过90%的家长反映孩子存在时间管理上的不足，表现为行动迟缓、缺乏明确的时间观念。然而，深入分析后不难发现，这并非全然由于孩子自身缺乏时间意识，而是由于时间的抽象性和难以直观感受的特性，导致孩子难以准确把握。在多数情况下，孩子的拖延行为并非出于贪玩，而是由于他们对时间长度的预估能力不足所致。

认知心理学认为，每个人的时间观念与自身的时间知觉密切相关，它并非天生存在，而是随着孩子生活经验的累积而发展。那么，在日常生活中，家长们可以做哪些事情提高孩子的时间知觉力呢？家长可以根据孩子的年龄特点和认知规律，分阶段指导时间管理的技巧。

2到7岁属于好奇与模仿的年龄段。这个阶段，孩子们的“自控小马达”还没全开，所以特别需要家长们的“启动仪式”。一开始，我们要手拉手，像探险一样制定一天的日程表，同时也要对相关活动提出挑战小要求：早晨的阳光里，我们设定个“起床小闹钟”，看看谁能最快变成小勇士，自己穿衣还整理床铺；午餐时间，咱们来个“专心吃饭大赛”，看谁能不溜号，吃得又快又干净；到了玩耍时刻，更是要展现“小小计划师”的本领，合理安排时间，让学习和游戏都精彩不断！这样的冒险旅程，从孩子开始懂事就启程，一直到小学低年级都满满是乐趣。目标就是让孩子在欢笑中学会时间魔法，感受到时间管理的超级力量。

7至10岁属于参与阶段，孩子已经对时间管理有了一定的认知基础和实践经验，因此，我们可以积极鼓励他们参与到安排每项活动的时间规划中。具体而言，家长可以引导孩子预估完成每项作业所需的时间，并在实际完成时进行记录与评价，同时，给予他们必要的鼓励和奖励，并留出充裕的自主安排时间。家长和孩子通过预估时间，我们旨在培养孩子的整体时间规划意识，让他们学会将自己的业余时间有意识地划分成不同的板块，以便更好地掌握任务的完成情况。这样的参与和引导方式，不仅能够培养孩子的自主规划与管理能力，还能够显著提升他们做事的效率。

11岁至12岁以后进入自主阶段。这个阶段的孩子已展现出显著的自主性和独立性，家长可充分尊重并鼓励他们独立进行时间管理。这意味着让孩子自主规划每日的作息时间，包括起床、用餐、作业、运动、娱乐及睡眠等各个环节，赋予他们一定的自主权与决策权。

与此同时，家长的角色需适时转变，从传统的指导者逐渐过渡到鼓励者与支持者的身份。家长应更多地关注与陪伴孩子，通过协商、沟通以及持续地尊重，来营造一个积极、和谐的家庭氛围。这样的转变旨在激励孩子进一步强化其时间管理意识，不断提升时间管理的能力，从而助力他们更加健康、快速地成长。