完善普惠托育为年轻家长缓解后顾之忧

此次《通知》特别引发年轻父母关注的，无疑是明确提出了制定普惠托育服务基准收费标准的主要原则、程序要求、基本依据、参考因素等内容。针对社会办普惠托育服务机构收费政策不明确、管理不规范，部分享受政府支持政策红利的机构收费标准仍然较高等问题，此举旨在通过明确收费标准参考区间、实行政府指导价管理等方式，降低偏高的价格。让托育服务机构清清楚楚收费，让年轻的婴幼儿家长明明白白缴费，不仅是发展价格可承受、质量有保障的普惠托育服务的需要，更是缓解年轻人托育焦虑的务实之举。

国家发改委、国家卫健委日前发布《关于进一步完善价格形成机制、支持普惠托育服务体系建设的通知》。这是国家层面首个托育服务价格政策文件。通知明确，公办托育服务机构的基本服务费实行政府指导价管理，普惠托育服务机构将建立基本服务费和其他服务费目录清单，目录清单之外不得收取其他费用。《通知》直接针对年轻人普遍关注的托育焦虑，旨在通过完善价格形成机制，推动扩大普惠托育服务供给，有效减轻托育整体负担。

“幼有善育”关乎万家幸福，更是人口高质量发展的题中应有之义。随着我国经济社会发展，家庭小型化趋势愈加明显，代际之间照料能力减弱，越来越多家庭需要高质量的托育服务。国家卫生健康委数据显示，我国现有约3000万3岁以下婴幼儿，超过三成的婴幼儿家庭有入托需求。

作为当下生育大军“主力部队”的“80后”“90后”,就业竞争压力更大，还要考虑父母的赡养和孩子的育养问题，可以说是既要“管好自己”，又要“瞻前顾后”。在经济社会快速转型的当下，生育、养育、教育等各环节涉及的时间和金钱成本较高，托育焦虑成为这些新手爸妈必须要迈过的一道坎。

从实施重大专项支持一批托育综合服务中心、公办托育机构和普惠托位建设，到将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入个税专项附加扣除并提高扣除标准，再到实施中央财政支持普惠托育服务发展示范项目……近年来，国家有关部门出台系列政策，努力加大托育服务供给，减轻家庭育儿负担。同时我们也要看到，目前多数年轻家长倾向于公立或普惠性托育机构，但目前市场上的托育机构大多为营利性机构，托育服务收费超出不少年轻人的可负担能力，导致了资源与需求的错位。数据显示，2023年我国民办托育机构占全部托育机构的89.5%，平均托育服务收费价格（不包括餐费）为1978元/人/月，一线城市在5500元/人/月以上，与年轻家庭的支付能力和期待存在较大差距。因此，从价格入手，规范托育服务体系建设，是解决当前部分地方存在的普惠托育服务定价原则不明确、收费管理机制不健全等问题的重要突破口。

此次《通知》特别引发年轻父母关注的，无疑是明确提出了制定普惠托育服务基准收费标准的主要原则、程序要求、基本依据、参考因素等内容。针对社会办普惠托育服务机构收费政策不明确、管理不规范，部分享受政府支持政策红利的机构收费标准仍然较高等问题，此举旨在通过明确收费标准参考区间、实行政府指导价管理等方式，降低偏高的价格。让托育服务机构清清楚楚收费，让年轻的婴幼儿家长明明白白缴费，不仅是发展价格可承受、质量有保障的普惠托育服务的需要，更是缓解年轻人托育焦虑的务实之举。

幼有所托，是重要的民生，也是一项系统工程。让托育价格趋于合理，既需要政府部门的规范引导，也需要正视托育机构运营需要直面的场地和人员成本高、生源不稳定、抗风险能力弱等诸多挑战。一方面，政府要更好通过建设补贴、运营补助、租金减免、用地保障、税收优惠等方式，切实降低企业投入与运营成本，另一方面，托育机构要不断创新经营模式，强化服务质量和服务效果，提高自身的竞争优势，建立口碑，借助跨领域资源整合实现收入多元化。

缓解年轻人托育焦虑，规范价格是突破口，但不是唯一突破口。如何进一步加大普惠性托育服务机构供给，提供在安全保障、地理位置、价格标准、师资水平等方面让年轻家长放心满意的托育服务，如何根据不同地区发展水平，分级制定质量评价标准，让托育服务往普及、普惠、安全、优质的方向发展，等等，都还需要我们将问题导向和目标导向相结合，拿出更多实实在在的办法来。

可喜的是，在国家层面,规范托育行业发展的各种政策正在陆续出台,顶层设计方案日渐清晰。我们期待,经过各地各部门的共同努力，托育事项能够被年轻家长从焦虑清单上更快划掉。