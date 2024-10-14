家装厨卫以旧换新释放消费潜力

近期，在消费品以旧换新政策支持下，各地不断加力促消费、惠民生。其中，家装厨卫是支持的重要领域之一，多地出台补贴政策、开展促销活动，对旧房翻新、局部改造等进行补贴。系列举措在提升消费者居住环境的同时，也释放了消费潜力、激发了市场活力。

政策积极支持

眼下，以旧换新成为消费市场的亮点之一。在江苏，当地以旧房装修、厨卫改造为切入点，加大惠民支持力度，持续释放家居消费潜力。近日，由江苏省住建厅指导的南京金秋家居家装以旧换新活动拉开序幕。50多家江苏省级“住宅装修放心消费优质企业”和本土知名装饰行业企业现场承诺，将以“幸福家居”为主旨，在居家适老化改造、新旧房装修等方面，提供价格实惠的产品和服务，推动家装换新，激发消费活力。

今年5月，《江苏省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》发布，提出促进“互联网+家装”等新业态新模式发展，持续推进居家适老化改造和智能化升级。8月，江苏推出《江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案》，进一步明确了江苏加力支持消费品以旧换新的主要措施。在家装家居改造领域，《方案》提出支持绿色建材产品消费，对购买绿色建材产品的个人消费者发放消费券，补贴标准为成交价格的15%左右，每人限领取3000元额度，消费者免审即享。

今年以来，上海持续加大家电、家装领域以旧换新的支持力度，不断出台相关政策。近日，上海市发展和改革委员会、上海市财政局联合印发《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》。《方案》扩大了家电、家装、家居和适老化产品补贴范围，并对购买符合要求的沙发、床垫、橱柜、浴缸、坐便器、扫地机器人、吸尘器、空气净化器等家电、家装、家居和适老化产品实施补贴，从而让消费者享受到真金白银的优惠。目前，《上海市落实国家家电以旧换新补贴政策实施细则》已正式落地。此次补贴范围为一级和二级能效的冰箱（含冰柜）、洗衣机、电视、空调（含中央空调）、电脑（含台式和便携式计算机）、热水器（含壁挂炉）、家用灶具（含集成灶）、吸油烟机8类家电产品。消费者购买这8类一级能效家电产品，按照产品销售价格的20%给予补贴。购买这8类二级能效家电产品，按照产品销售价格的15%给予补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。同时，家装行业的旧房装修、厨卫改造中所需物品和材料的购置，也首次纳入补贴范围。

在家居家装方面，浙江积极响应家装厨卫“焕新”政策，以绿色、环保、智能、适老化为重点方向，聚焦存量房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造、智能家居等领域，制定本地区具体支持品类和补贴标准。浙江近日印发的《进一步推动消费品以旧换新行动方案的通知》提出，对于消费者购买用于旧房装修、厨卫局部改造所需的部分物品和材料的，按照购置价的20%给予补贴，每人每套房补贴金额最高不超过2万元。此后，宁波、杭州、舟山、温州、金华等地纷纷发布相关操作细则，明确了旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴操作细则。

补贴惠及民生

在本轮以旧换新活动中，各地注重把促消费和惠民生结合起来。

日前，在杭州市上城区紫阳街道，浙江省首个以旧换新居家适老化改造样板间亮相。围绕如厕洗澡安全、室内行走便利、居家环境改善、智能监测跟进、辅助器具适配等功能，对房屋进行了适老化改造，配置玄关柜、床、马桶、盥洗池、燃气报警器等适老化产品。

作为杭州中心城区，上城区老年人口密集、老龄化程度较高，60周岁及以上老年人口达24.9万人，占总人口数的27.6%。“将一批适老化改造物品和材料纳入以旧换新补贴范围，目的是让适老化产品进入老年人的生活场景之中，提升他们的生活安全性和便利度。”杭州市上城区民政局副局长平原说。

当地适老化改造补贴按照家有60岁至79岁老年人补贴50%、家有80岁（含）以上老年人补贴60%的标准实施。平原介绍，原来进行的适老化改造，是给特定的困难老年人免费改造房屋，重在装修；而以旧换新居家适老化改造，首先对象是面对所有60周岁以上的老年人，其次是老年人可根据自身身体状况、居家环境和实际需要，自主选择改造项目和物品，在改造完成后享受补贴。

眼下，南京正在开展“美好焕新”消费促进活动，计划在145个品牌物业管理的小区以及机关、企业、院所，聚焦生活必需、品质升级、换旧购新、维修服务等，组织企业提供免费咨询、设计、测量等服务，截至目前，已开展活动超过100场，惠及居民超过2万户。在江苏连云港，当地组织家装企业开展样板间“进商场、进社区、进小区”活动，联动苏宁易购、金螳螂、江苏银行与各大商业综合体，结合现场体验活动推动家装换新消费，今年以来，家具类产品销售超过7200万元，同比增长超20%。

今年以来，江苏聚焦包括家装厨卫在内的四大重点行业，累计开展8项省级重点活动、举办3600余场消费促进活动，发放超8.3亿元消费助力券和数字人民币红包，超10万户商家参与，不断强化消费品质供给，优化放心消费环境。“在平时最低优惠的基础上，再让利5%回馈消费者。”参与江苏以旧换新活动的一家南京装饰公司负责人告诉记者，企业主要聚焦新老房整装和局部改造，接下来，他们将努力提升服务质量，完善从前期服务到后期交付的全周期服务体系，进一步满足消费者对美好居家环境的多元化需求。

地处上海市普陀区真北路的上海红星美凯龙全球家居1号店最近很忙碌。记者在现场发现，商场入口、各大品牌厅房都在显眼位置上摆放了“金秋焕新消费季至高补贴30%”的广告标牌。“截至目前，上海红星美凯龙8家商场全部纳入活动范围，家装建材、家具、家电和适老化产品共计800个品牌、3万个单品。”红星美凯龙相关负责人表示。此外，商场也继续加码，联合工厂及经销商推出“金秋焕新10%补贴优惠”，消费者可叠加享受双重补贴，每单最高可享补贴30%，单笔补贴上限4000元。

商家抢抓机遇

以旧换新，不仅惠及消费者，也给企业带来新机遇。

百联集团积极响应政策号召，捕捉当前消费者关注的热点和趋势，于9月15日至12月31日期间举办“2024百联消费焕新节”，关注家电、家居、家装、适老化产品、汽车五大品类。走入百联集团旗下上海好美家斜土店，琳琅满目的家电、家装商品吸引了记者视线，正在进行新房装修的消费者带着清单，前来咨询详细的以旧换新政策和优惠比例，准备选购家装产品。“每年的九十月份都是装修旺季，这时候装修，年前正好住进新房。因此前段时间已经有不少消费者来问何时启动活动。”好美家战略行政总监贾建宇表示，建材家居类产品是首次纳入补贴范围，在政策带动下，今年企业四季度的销售额有望同比增长三成至四成。

“在有关政策加持下，目前平均客单价有了明显增长。从数据看，从9月份到国庆节期间是销售旺季，对家电企业来说是难得的机遇。”苏宁易购上海地区总经理何晓伟表示，企业将以此次以旧换新政策为契机，不断提升场景体验，优化产品结构，提高服务效率，充分激活消费潜力。同时，苏宁还将在上海联手相关品牌方，额外增加企业换新补贴，并将联动银行等投入资源，形成合力，促进家电家装领域换新消费。

“刚对老房子进行翻修，吸油烟机还是10多年前的，吸油烟效果差、噪声大，趁假期想置换些新的家装产品。”10月3日，浙江嵊州市民俞倩走进当地商场，准备购置新一代厨电产品。在挑选了几家品牌专柜后，俞倩最终选购了一台静音高效、省电环保的大吸力T型吸油烟机。该品牌门店店长告诉记者，以旧换新活动上线后，门店日客流增幅达200%，日销售额同比增长近100%。

作为国内重要的厨具生产基地，嵊州市的厨具产量约占全国的30%，集成灶产量占全国60%以上。嵊州已形成厨电产品研发、制造和品牌销售的产业集群，拥有厨具及配套企业近500家。嵊州经济开发区管委会相关负责人表示，以旧换新通过淘汰落后厨电产品和产能，不仅为企业提供了展示创新能力的舞台，为产品创新升级提供更多空间，更鼓励厨电行业适应不断升级的消费趋势，对于整个产业高质量发展具有重要意义。

“广阔的存量市场，使得家装‘以旧换新’具备了极大的潜力。”南京市装饰行业协会会长仇学富表示，协会将督促企业打造精品工程，在质量上、服务上保障消费者权益，提供放心消费。同时，还将组织企业推动家装样板间进商场、进社区、进平台，参与多元化的推广活动，助力消费升级、行业发展。

江苏省社会科学院研究员蒋昭乙表示，品质化、差异化、个性化正在成为家装以旧换新的消费趋势，继续拓展促消费政策空间，推动行业、企业协同发力，才能不断满足居民日益多样化的消费需求。