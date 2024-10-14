随着人们健康意识的提升，健康消费成为年轻人的潮流生活方式，越来越多人愿意为健康买单。数据显示，医疗服务市场快速增长，用户呈现年轻化趋势，26岁至35岁消费者的健康服务订单量占比已达57%。

消费者健康管理意识增强，越来越多人倾向于定期接受体检服务，健康体检在健康服务消费中占比最高，达到64%。国家卫健委发布的数据显示，我国有超过2.5亿人饱受脱发困扰，且呈现出越来越年轻化的趋势。因此，医疗植发养发受到不少年轻人关注，订单量在健康服务消费中排名第二位。调研显示，55.8%的家长会关注孩子的口腔健康问题。在口腔齿科相关类目中，儿童口腔齿科服务增速最快，同比增长超8倍。

此外，居民生活水平的提高和审美观念的转变，使得医疗美容服务需求快速增长。8月至9月，医疗美容订单量同比增长94%，美白嫩肤、祛痘/祛痘印和抗衰紧致增长最快，同比增速均超过100%。

从消费者特征看，男性消费者的健康服务订单量占比高于女性，且有进一步增长的趋势。“90后”与“80后”消费者的健康服务消费差异明显，“90后”消费者除了关注身体健康，还十分关注自身形象，购买医疗美容、植发养发相关服务的占比更高。“80后”消费者则更关注家庭健康，口腔齿科、康养康复等涉及儿童和老人的健康服务消费占比较高。

持续涌现的健康需求，正在成为消费增长的新引擎，也为供给端更新迭代创造了有利条件。当下，众多前沿创新被应用在健康服务上，远程问诊、智能监测、基因测序等新兴技术为市场带来新发展机遇。相关企业应以数字技术为桥梁，用专业化服务助力全民健康，推动行业高质量发展。