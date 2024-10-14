国庆假期消费市场活力足

国家税务总局公布的增值税发票数据显示，国庆假期，居民消费市场展现较强活力，消费相关行业日均销售收入（下同）同比增长25.1%。

基本生活类商品消费增长势头较好。国庆假期，粮油食品销售收入同比增长16.4%，其中肉禽蛋奶、营养保健品销售收入同比分别增长12.7%和17.4%。综合零售销售收入同比增长9%，其中百货零售、超市、便利店销售收入同比分别增长34%、8.9%和4.4%，有力保障了居民生活需要。

特色餐饮住宿服务平稳增长。国庆假期，因受众人群广、消费频次高、价格相对低廉，小吃、快餐行业销售收入同比分别增长8.1%和9%。露营以及民宿休闲新场景、新形式不断更迭，销售收入同比分别增长43.2%和6.3%。

家具家电及家居类商品消费快速增长。国庆假期，各地通过打折让利、线上团券等方式惠及消费者，促进家用电器和音像器材同比增长149.1%，其中冰箱等日用家电、电视机等家用视听设备同比分别增长160.8%和100.2%。家具、装饰材料、涂料等与家居装修相关的商品销售也呈快速增长态势，同比分别增长35.7%、12.9%和26.2%。

汽车市场迎来消费热潮。国庆假期，“以旧换新”补贴政策降低了消费者购车门槛，车企推出降价促销、购车优惠、购车礼包等优惠，进一步助推汽车市场迎来消费热潮，全国二手车销量同比增长65.9%，新车销量同比增长11.7%，其中新能源汽车同比增长45.8%。假期出行增多，拉动机动车充电行业增幅走高，销售收入同比增长29%。绿色环保出行方式受青睐，自行车等代步工具零售销售收入同比增长32.5%。

文化服务等市场消费活跃。国庆假期，居民通过观演出、看电影、逛书店等方式满足精神文化消费需求，带动文化服务销售收入同比增长85.2%，其中电影放映、文艺创作与表演、数字文化服务销售收入同比分别增长18.7%、51.7%和178.7%。

国家税务总局有关负责人介绍，今年以来，国家出台一系列促进消费的政策，特别是推动大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”政策，已成为扩大内需、提振消费的重要措施，在这些政策的支持下，国庆假期我国居民消费需求旺，消费市场活力足，消费驱动经济增长持续加力。