九月份居民消费价格基本稳定

本报北京10月13日讯（记者熊丽）国家统计局13日发布数据显示，9月份，消费市场运行总体平稳，价格基本稳定，全国居民消费价格指数（CPI）环比持平，同比上涨0.4%。受国际大宗商品价格波动及国内市场有效需求不足等因素影响，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比降幅收窄，同比降幅扩大。

9月份，CPI环比持平，上月为上涨0.4%。其中，食品价格上涨0.8%，涨幅比上月回落2.6个百分点；非食品价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

从同比看，CPI上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，这主要是受上年同期对比基数走高影响。其中，食品价格上涨3.3%，涨幅比上月扩大0.5个百分点；非食品价格由上月上涨0.2%转为下降0.2%。

仲量联行大中华区首席经济学家庞溟认为，食品价格上涨带动CPI保持连续8个月的正增长势头。拖累项主要为去年同期高基数、节日错期、能源价格走低及促消费政策带来的降价促销等因素。

“9月份，剔除波动较大的食品、能源价格，更能体现整体物价水平的核心CPI环比下跌0.1%，同比涨幅为0.1%，连续20个月处于1%以下的偏低区间，也低于1月至9月的0.5%，反映出物价上涨动能偏弱、消费需求有待呵护的情况仍在延续。”庞溟说。

9月份，PPI环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点；同比下降2.8%，降幅比上月扩大1个百分点。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，9月份PPI同比降幅较上月扩大，主要受能源等价格回落及基数抬升影响。从环比降幅收窄来看，国内工业部门价格放缓压力有缓解迹象。随着我国加大稳增长力度，加快释放政策红利，将带动工业制造业市场需求回暖，加上基数拖累减弱，预计四季度工业品价格同比降幅有望逐步收窄。

“总体来看，目前价格水平仍在低位运行，整体通胀仍显著低于政策目标，有效需求依然偏弱。”庞溟认为，下一阶段价格水平回升的幅度与步伐，将更多取决于价格变动的新影响和新涨价动能。主要经济体进入降息周期后，也为我国以我为主、内外平衡的宏观政策带来更大空间。

国家发展改革委价格监测中心综合业务处副处长王延培表示，总的看，前三季度CPI温和上涨，PPI降幅总体收窄。1月至9月，CPI累计同比上涨0.3%，涨幅由一季度的持平逐步回升至二季度0.3%，三季度进一步回升至0.5%；PPI累计同比下降2%，其中三季度同比下降1.8%，降幅比去年同期收窄1.5个百分点。

“展望后期，随着存量政策有效落实，一揽子增量政策加快推出并落地见效，经济回升向好态势将持续增强，预计四季度物价将进一步回升。”王延培说。