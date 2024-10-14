河北唐山：多元化养老托起幸福夕阳红

10月11日上午10点，河北省唐山市古冶区怡然安养院大厅内，老人们在动感的音乐中舞动双手，跟着院长一起摇摆。

“在这吃得好，睡得香，玩得还很开心！”88岁的刘玉佩满意地说。该安养院院长刘华带领老人们唱歌跳舞的视频一度走红网络。该养老院打造“快乐养老”这一特色养老“金名片”，让老人们老有所乐。

唐山市古冶区是一个有着130多年采煤历史的资源型工矿区。近年来，古冶区着力转型发展第三产业，通过政策扶持、市场化运作等多种方式，累计吸引社会投资4亿元，将各类大、中、小型养老服务机构串联起来，助推康养产业成为全区战略性支柱产业。截至今年6月底，全区26家养老机构共拥有床位3198张，每千名老人拥有床位35张，养老机构硬件规模居全市领先地位。

古冶区的“快乐养老”模式在唐山市很快推广开来，许多京津地区的老年人慕名而来。“截至今年第二季度，已有529名京津老人入住唐山养老机构，较第一季度增加104人。”唐山市民政局三级调研员乔武明说。

相较于机构养老，有些老人更倾向于居家养老。“不离亲，不离家，家门口安享晚年”是这些老年人的普遍心声。为此，唐山市构建起颇具特色的以居家为基础、社区为依托、机构为补充、“快乐养老”为内核、医养相结合的养老服务模式，满足了多样化多层次的养老需求，不断推动养老服务资源进一步向老人周边、身边、床边聚集。

“靠着这个移动抓杆，不用别人帮忙，我自己就能坐上轮椅。”唐山市路北区茂华小区居民孙宝荣，双手紧握床边的移动抓杆，缓慢移动身体，顺利地坐到轮椅上。

孙宝荣是一名截瘫伤员，她家里除了安装有移动抓杆，还配备了防滑地垫、助力扶手、移动淋浴椅等设施。“有个支撑就省了不少力气。”孙宝荣说，以前从床上移动到轮椅上十分吃力，如今借助这些辅助设施，日常起居更加方便，也更安全了。

今年以来，唐山市按照自愿、安全、便利、经济的原则，因户施策，采取政府补贴的方式，支持特殊困难老年人家庭进行适老化改造。重点围绕室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配等方面，结合专业第三方机构，对每户家庭生活空间、老年人生活能力等进行综合评估，协商指导老年人家庭选择最适合的方案进行改造。

自2022年以来，唐山市累计完成特殊困难老年人家庭适老化改造7032户，有效提升了特殊困难老年人的居家养老生活品质。

孙宝荣出门前还要戴上自己的宝贝——防丢失手环。“这也是适老化改造给配备的，能监测血氧、血压，还有一键呼叫功能。”孙宝荣说，“现在通过智慧养老服务平台，打个电话就有人上门给送餐、洗澡，我们的各种需求都能得到满足。”

孙宝荣口中的智慧养老服务平台，将老人的养老服务需求和企业、社会组织进行对接，为老人提供精准便捷的服务。老年人通过智能手机和热线电话便可查询相关服务项目、标准及价格，进行“点单式”预约，足不出户即可享受助餐、助浴、健康管理、家庭护理等上门服务。

热气腾腾的饭菜、窗口前的长队、忙碌的工作人员……这是社区食堂和农村长者食堂的日常。目前，唐山市具备助餐功能的养老服务设施有971个，其中，城市社区建有669个，农村302个，基本形成布局科学、配置合理、服务完善、管理规范的养老助餐服务体系。

除了社区食堂，各社区还因地制宜建起居民活动中心、康养中心等，让老年人在家门口享受到就餐、文体活动、医疗等养老服务。

唐山市倾力为老年人提供温馨周到的照护服务、舒适整洁的生活环境，让“外表硬朗”的工业大市处处充满浓浓温情。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 李 慧）