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健康“医”点通

世界保健日：这些保健误区，你中招了吗？

陈子源

2024年10月13日16:37 来源：人民网

每年的10月13日是世界保健日。做自己健康的第一责任人，既要多懂得保健知识，更要多了解保健误区。首都医科大学宣武医院营养科主任李缨在接受采访时表示，日常生活中，很多看似健康的知识，可能对健康并无益处，甚至会悄悄“毁掉”健康。

(责编：杨虞波罗、高雷)




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