人民健康“五进”关爱服务计划——“健康中国社区行”专项工作启动

随着城市现代化进程加快和人民群众需求层次的不断提升，健康社区建设的重要性日渐凸显。10月11日，人民健康与《医药养生保健报》社，联合发起人民健康“五进”关爱服务计划——“健康中国社区行”专项工作，重点持续针对社区人群，提供权威科普服务，提升广大群众疾病防控和保健技能。专项工作启动仪式上还发起了“健康中国社区行专项计划”行动倡议，嘉宾纷纷呼吁社会各界以实际行动践行健康中国战略。

人民健康“五进”关爱服务计划——“健康中国社区行”专项工作启动仪式现场。

十二届全国政协副主席、民革中央原常务副主席齐续春在专项工作启动仪式上表示，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。近年来，党中央把保障人民健康放在优先发展的战略位置，从长远发展和时代前沿出发作出实施健康中国战略的决策部署，全方位、全周期保障人民健康，铺就了一条以人民为中心的健康之路。齐续春呼吁社会各界力量形成维护和促进健康的强大合力，推动健康中国建设不断迈出新步伐、取得新成效，努力筑牢中国特色社会主义事业的健康根基。

“如今，随着生活方式的改变和人口老龄化的加剧，公共健康问题日益突显，社区作为基层医疗健康管理体系的网底，承担着促进居民健康、预防疾病发生发展的重要使命。”《医药养生保健报》社长杨中兴说，《医药养生保健报》是由中国农工民主党中央委员会主管、面向全国公开发行的医药保健健康生活服务类日报。《医药养生保健报》社作为联合发起单位，希望通过此次专项工作，在“家门口”开展健康服务的优势，进一步帮助社区居民掌握健康管理方法，增强全社会对疾病预防的认知水平，为健康中国建设贡献智慧。

“近年来，我国高度重视大健康产业的发展，出台多项政策推动产业升级。同时，随着科技进步和公众健康素养的提高，大健康产业也不断涌现出如互联网智慧医疗等的新业态和模式。”黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）副总编辑郭锡哲认为，主流媒体要聚焦卫生健康事业发展最新动向，与时俱进讲好卫生健康故事，传递百姓心声，全方位加强健康宣传与教育，不断满足人民群众对美好生活向往的需要，助力健康中国2030行动目标早日实现。

辽宁广播电视台副台长李显鹏认为，做好健康传播系列工作，主流媒体应扮演好五大角色，即社会公信力的守护者、产业融合的创新者、责任意识的把关人、可持续发展的主导者、合作共赢的促进者。省级党媒的核心资源优势是公信力和可信度，要坚持以人民为中心，坚持正确的舆论导向，做好责任意识的把关人，履行好自律与监督职责。“媒体进行产业化开发，要有长远眼光，既要为媒体自身负责，又要为合作企业负责，实现合作共赢。例如，我们在都市频道推出的《健康一身轻》栏目，就是走出原有产业模式的生动实践。”李显鹏说。

辽宁广播电视集团（台）都市频道副总监、《健康一身轻》总制片人杜鹃分享了开办健康类电视节目的经验：“首先，应加强节目公信力的建设，加大对节目内容的审核把关力度，确保涉及专业知识的科学性与可靠性，避免误导观众；其次，要找准节目定位，紧紧贴合当下热点与百姓日常生活进行选题策划，这也有利于树立节目的品牌形象。此外，要发挥健康类电视节目在社会公共卫生事件中的积极作用，增强社会责任意识。”

“如今，消费者对购买产品的健康属性提出了更高的要求。企业在保障产品质量过硬之余，也要在传播推广过程中注意‘高频强化’‘记忆颗粒’等技巧，同时保持受众的新鲜感。未来，希望通过联合媒体资源与行业力量，携手促进大健康产业的稳健前行与繁荣发展。”北京时代健康优选产业有限公司副总裁王屾在分享自己对健康类产品的认识时说。

南京大恒医药有限公司董事长张祖斌介绍，企业扎根民生，立足社区，结合“防未病、治已病”的社会需求，坚持“合理荐药、医养结合”的服务宗旨，以更专业的精神、更贴心的服务、更低廉的价格，让百姓用上更放心的良心药、品牌药。“未来，我们将继续秉承传承国粹、守正创新的发展理念，以药房矩阵布局和互联网及媒体推广为抓手，大力发展企业的专业化、标准化、数字化建设，确保企业规范经营和持续发展，并积极投身社会公益事业，完成经济效益和社会效益的双丰收。”

据了解，人民健康“五进”关爱服务计划——“健康中国社区行”专项工作，将携手相关单位，走进各地社区，结合媒体权威科普内容优势，为老年人群提供专家科普、健康咨询、健康关爱产品服务，助力健康中国建设。