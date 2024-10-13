筑牢“营养线”“健康线” 维爱公益行动再次走进六盘水

由中国疾病预防控制中心指导，人民健康、北京康盟慈善基金会发起，维他奶有限公司（以下简称维他奶公司）公益支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动近日再次走进贵州六盘水市水城区，向当地乡村学生捐赠营养豆奶，并开展校园营养健康教育，推动合理膳食理念深入乡村，筑牢乡村振兴的“营养线”和“健康线”。

“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动再次走进贵州六盘水。（受访者供图）

为让孩子们在身体力行中牢记体育运动和平衡膳食对于健康成长的重要性，在活动现场，北京康盟慈善基金会及维他奶公司员工志愿者和同学们围绕营养健康知识开展体育互动，并发放营养豆奶、健康科普手册以及由维他奶捐赠的回收纸包盒再生而成的环保乒乓球拍等爱心物资，孩子们积极参与、笑声不断。

中国疾病预防控制中心慢病和老龄健康管理处研究实习员宋隽清指导同学们的每日膳食搭配。（受访者供图）

“孩子们喝到美味又营养的豆奶都非常高兴，你们的善举让孩子们感受到了社会的温暖及关爱。”贵州省六盘水市水城区董地街道中心小学校长李文琴感慨道，“你们捐赠的不仅是物资，更是对孩子们的鼓舞。希望孩子们能够健康成长，用心学习，将来更好地回报社会。”

“看到孩子们天真的笑容，我深切地感受到，社会各界的关爱对孩子们的影响。希望维爱公益行动未来能够走深走实，能够关注到更多乡村地区的孩子们。”贵州省六盘水市水城区董地街道中心小学政教主任潘令说。

儿童青少年时期是养成正确健康观和健康生活方式的重要阶段。为促进儿童青少年从小养成良好膳食行为习惯，帮助学生们树立正确的营养健康观念，提高自律能力，培养良好的生活习惯，中国疾病预防控制中心慢病和老龄健康管理处研究实习员宋隽清为孩子们带来“青少年‘三好’促健康课堂”，引导孩子们做到饮食好、运动好、睡眠好，不但要拥有健康的身体，而且要形成独立健全的人格、自信自强的品质、和谐稳定的人际关系，为快乐幸福的学习和生活以及美好未来打下坚实基础。“我老早就开始期待‘维爱公益行动’的到来。”课堂上，同学们兴趣盎然，纷纷表示要好好学习，锻炼身体，争做“三好”少年。

维他奶公司员工志愿者带领同学们开展科普课堂。（受访者供图）

维他奶公司员工志愿者还开展“植物营养及环保小课堂”互动式教学。同学们不仅学到如何通过植物营养来帮助合理膳食以保持健康，还通过互动问答赢取由回收纸包盒再生而成的笔记本小奖品。维他奶公司员工志愿者还引导孩子们将维他奶包装盒回收利用“变身”为玩具飞机，让孩子们在轻松愉快的氛围中，培养合理膳食和低碳环保的理念。

随后，由北京康盟慈善基金会志愿者、维他奶公司员工志愿者组成的“爱心小分队”带着由营养豆奶、坚果、护眼灯、书包等组成的“健康大礼包”，走访了部分学生家庭，为孩子们送去成长关怀。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，持续走进全国多地的乡村学校，截至目前已为乡村学生捐赠超过350万包营养豆奶，并送去健康科普手册、乒乓球运动器材、图书等爱心物资，直接惠及约7000名儿童青少年。在捐赠营养物资的同时，维爱公益行动也开展了很多线上线下相结合的健康教育活动和体育互动，普及植物营养、合理膳食以及健康生活方式等科普内容，为促进乡村学生身心健康全面发展奠定基础，帮助他们形成科学的饮食行为和健康生活方式。