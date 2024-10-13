湖南多举措构筑涉老消费安全防线 加强老年用品质量监管

记者12日从湖南省市场监督管理局获悉，今年以来，湖南市场监管系统共处理涉老年人消费维权投诉7052件，挽回经济损失204.26万元；处理举报5202件，没收金额9万元，罚款金额12.32万元。

近年来，湖南充分运用市场监管综合职能，持续加强老年用品质量监管，优化涉老服务保障措施，严厉查处侵害老年人权益违法行为，全力构筑涉老消费安全防线。

该省将老年人用品纳入重点工业产品监管目录，组织开展老年人用品监督抽查工作。近两年共抽查企业653家，抽查产品1106批次，发现不合格产品98批次，依法开展不合格产品后处理工作，切实保障老年人用品消费安全。

切实提升涉老服务品质，优化消费环境。湖南省市场监督管理局在推动政务电子化的同时，专设人工咨询岗，且实体办事大厅和综合服务设施均设老年人办事专门通道，维护老年消费者的合法权益；同时，在全省范围内开展老年消费教育“进社区、进单位、进家庭”活动，进一步加强消费监督和教育引导。

狠抓民生领域广告监管，净化市场环境。该省狠抓与老年人关系密切的医疗、药品、医疗器械、食品、金融等领域广告的监督，通过监测各类广告104.79万条次，查处违法广告199件，罚没210.83万元。同时，加强对药品、保健食品、特医食品、医疗器械广告的审查，坚决堵住广告违法的第一道关口。

强化老年群众食品监管，守护舌尖安全。湖南坚持问题导向，以“四个最严”要求为遵循，对涉老机构开展食品安全监督抽查，推进全省食品安全“护老”行动暨保健食品行业专项清理整治工作。近两年来，湖南市场监管系统对全省183家涉老机构开展795批次食品安全监督抽检，组织开展了100批次护老食品安全专项监督抽检。（向一鹏）