控制饮食如何影响健康和寿命？国际最新小鼠研究有重要发现

国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇衰老研究论文称，研究人员发现，虽然饮食限制(通俗而言即控制饮食)可以延长小鼠寿命，但其对健康的种种影响却未必与长寿同效。

这一结果来自对近1000只具有遗传多样性的小鼠的研究，其进一步阐释了饮食限制与寿命之间的复杂关系。该研究表明，遗传因素对寿命长短的决定作用可能比饮食干预更大。

据论文介绍，饮食限制包括热量限制和间歇性禁食，在改善人类健康和寿命方面潜力巨大。不过，关于不同饮食限制方式的有效性和安全性差异，已知信息却很有限。

为此，论文共同通讯作者、美国杰克逊实验室 Gary A. Churchill和同事及合作者一起，利用960只具有遗传多样性的雌性小鼠，研究了热量限制和间歇性禁食会如何影响健康与寿命，这些小鼠代表了或在不同物种中具有普适性的一系列生理特征，它们随机接受5种饮食中的一种：不限制获得食物、每周禁食一天、每周连续禁食两天、热量限制在食物摄入基线的20%或40%。

本项研究发现，所有饮食限制都能延长小鼠的寿命，其效果与限制程度成正比，但只有热量限制会显著减慢衰老速度；无论小鼠体重如何，热量限制延长寿命的程度是一样的；间歇性禁食的延长寿命作用，对干预前体重就高的小鼠没有效果。

在饮食组中，对寿命最有力的预测指标之一是在实验压力下维持体重的能力；饮食限制被发现能改善小鼠的代谢性状，如禁食血糖，但代谢改善与寿命延长不直接相关；虽然饮食限制会产生多重影响，但遗传背景对寿命的影响比饮食干预更大。

《自然》同期发表同行专家的“新闻与观点”文章认为，该项研究结果表明，对小鼠来说，饮食限制带来的代谢获益可能不必然转化为长寿，今后仍需开展进一步研究，以探索间歇性禁食和热量限制是否能延长人类寿命。（记者 孙自法）