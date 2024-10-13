杭州市启动国家儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点工作

12日，杭州市举行国家儿童青少年脊柱侧弯中医药干预试点工作启动会，杭州市卫健、教育、体育、疾控等多部门将联合实施该项工作，共同筑牢儿童青少年脊柱健康防线。

脊柱侧弯是青少年成长过程中常见的健康问题，目前已成为继肥胖、近视之后，危害中国儿童青少年健康的第三大疾病，不仅影响孩子身形发育，还影响其心理健康，脊柱侧弯的防控刻不容缓。

浙江省中西医结合医院(杭州市红十字会医院)院长詹强科普道，脊柱侧凸又称为脊柱侧弯，是指脊柱的一个或数个椎体节段在冠状面上偏离身体中线向侧方弯曲，通常还伴有脊柱椎体的旋转和矢状面上后凸或前凸的增加或减少，是三个维度上的畸形。从中医角度来看，有研究团队曾对近300例特发性早发型脊柱侧凸患儿进行观察，其中医体质类型以平和质、气虚质、阳虚质为主要体质状态。

“我们讲的中医中药干预，其实涉及的是治未病。如果青少年只是姿势不好，还没有到脊柱侧弯疾病的程度，加强锻炼、进行饮食干预等都能起到一定作用。如果是已经诊断为脊柱侧弯，最常见的中医治疗方式有推拿、针灸等。病情如果再严重一点，还有一些辅助的正骨手法来进行治疗。”詹强说。

杭州市卫健委党委副书记、副主任应旭旻提出，此次试点工作将发挥传统中医药优势，制定儿童青少年脊柱侧弯中医药防控干预方案、质控标准、考评办法及试点成效评估体系等，做好全过程管理。

具体来看，杭州市各区、县(市)卫健部门将联合多部门建立起“学校—医院—家庭—社会”全周期诊疗干预服务体系，为中小学生开展脊柱侧弯筛查和健康管理服务。杭州全市各级医疗机构也将积极开设脊柱侧弯干预专病门诊，打通社区到医院之间转诊的绿色通道，形成“医、防、康”闭环防控常态化运行机制。

浙江省卫生健康委副主任徐旭卿表示，要通过此次试点工作建立中医药干预团队培养模式，加快培养能提供更科学、更先进的中医药技术服务的专业人才，以谈经验、树典型、强创新的模式加强宣传推广，扩大试点工作的影响力和覆盖面。

此次活动还面向广大学生和家长送上了一份特殊的健康礼物——杭州市青少年“挺脊”大礼包，礼包内包含可爱灵动的青少年“挺脊”卡通人物形象，以及青少年儿童脊柱侧弯自我筛查教程、中医挺脊操教学视频、杭州市挺脊健康地图、杭州市挺脊转诊直通券和挺脊食疗方等。（张煜欢）