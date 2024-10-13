全国60岁及以上老年人口超2.96亿

截至2023年年末，全国60周岁及以上老年人口29697万人，占总人口的21.1%，较2013年的14.9%逐年递增。这是民政部、全国老龄办10月11日发布的《2023年度国家老龄事业发展公报》最新公布的数据。

公报显示，截至2023年年末，全国65周岁及以上老年人口21676万人，占总人口的15.4%。全国65周岁及以上老年人口抚养比为22.5%，这是老年人口数与劳动年龄人口数之比，用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。

公报显示，在养老服务供给方面，截至2023年年末，全国共有各类养老机构和设施40.4万个，养老床位合计823万张。其中，注册登记的养老机构4.1万个，床位517.2万张(护理型床位占比为58.9%)；社区养老服务机构和设施36.3万个，床位305.8万张。

在养老服务兜底保障方面，截至2023年年末，享受高龄津贴的老年人3547.8万人，享受养老服务补贴的老年人621.4万人，享受护理补贴的老年人98.5万人，享受综合补贴的老年人66.7万人。全国共支出老年福利资金421.7亿元，养老服务资金223.2亿元。

在养老服务人才的培养上，民政部等12部门印发《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》，对全方位吸引、培养、用好、留住人才作出部署。教育部优化养老服务学科专业结构，加大人才培养力度。2023年全国高校新增设护理学、养老服务管理等专业点34个，截至2023年年末，全国高校共开设护理学、养老服务管理等专业点770余个。现行职业教育专业目录设有智慧健康养老服务、老年人服务与管理等15个中职、高职专科、职业本科相关专业，2023年中职相关专业布点1700余个，高职专科相关专业布点1600余个。

公报显示，老年健康政策体系进一步健全，老年健康服务供给持续强化，老年健康宣传教育广泛开展。截至2023年年末，全国共有国家老年医学中心1个、国家老年疾病临床医学研究中心6个；设有老年医学科的二级及以上综合性医院6877个，建成老年友善医疗机构的综合性医院11097个、基层医疗卫生机构27755个；安宁疗护服务在全国185个市(区)推开。

国家持续开展社区医养结合能力提升行动，截至2023年年末，全国共有具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构7881家，比上年增长12.8%；医疗卫生机构与养老服务机构建立签约合作关系超过8.7万对，比上年增长3.6%。（记者 刘言）