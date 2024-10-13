第90届国际医博会登陆深圳 国产医疗器械抢滩出海

世界最小的8K内窥镜、带净化功能的制氧机、具备“精确采样”和“全数字处理”的PET/CT设备……第90届中国国际医疗器械博览会(下称“CMEF”)在深圳国际会展中心(宝安)举办，来自海内外的4000余家企业携数万款医疗器械产品集中亮相，国产医疗器械借此抢滩出海。

CMEF被誉为全球医疗“风向标”，本届CMEF主题为“创新科技，智领未来”，为期4天，展览面积近20万平方米。展会期间，还同期召开近60场论坛和会议，近600位业界大咖、行业精英和意见领袖齐聚鹏城，为全球健康产业带来探析前沿、洞见未来的医疗盛宴。

参展企业覆盖医学影像、体外诊断、医用电子等医疗器械行业全产业链，融合了AI、大数据、云平台等前沿技术的数万款产品集中展示，尽显高端医疗设备创新实力。展区方面，展会设置了医学影像、体外诊断、医用电子、医用光学、医院建设、手术室、消毒感控、医用耗材、骨科等14大展区，全景呈现医疗全产业链。

图为海外客商关注参展商展示的麻醉疼痛超声扫描仪。中新网记者 陈文 摄

走进12号馆，来自全球医疗器械企业的多款“高精尖”创新产品汇聚于此，医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等产品展位，人潮涌动。在众多全球前沿医疗器械成果中，既有占地数平的医学影像“大家伙”，也有“小而美”的呼吸机。其中，打出“全球首创”“国产首款”“行业唯一”等标签的国产高端医疗器械产品，更是不在少数。

作为CMEF的“明星展区”，医疗机器人展区则汇聚了多款国内自主研发新品，包括打破进口长期垄断、可同时覆盖髋关节与膝关节自主研发的骨科关节手术机器人；内地首个获批导航+自动执行骨科智能手术系统等产品。推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，是当前构建优质高效医疗卫生服务体系的关键点之一。

图为展商展示的智能无线内窥镜。中新网记者 陈文 摄

中国工程院院士樊代明表示，本届展会展品非常丰富，涵盖多个医疗领域，这反映了人们健康意识正不断提高。从展品的性能来看，拥有自主知识产权的国产医疗器械产品越来越多，不乏高端医疗器械，填补国际、国内空白领域。在樊代明看来，中国医疗器械产业正进入高速发展的腾飞阶段。

开幕式上，主办方国药励展与马来西亚私立医院协会(APHM)签署合作协议。明年，双方将联合在马来西亚办展，带领更多中国医疗器械产品走出国门，竞逐海外舞台，推动全球医疗器械产业深度融合。（记者 索有为）