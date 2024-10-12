世界关节炎日：久坐人群如何保护膝关节？专家解答

10月12日是“世界关节炎日”，旨在提醒人们对关节炎要早预防、早诊断、早治疗，防止致残。北京市第一中西医结合医院骨伤科主治医师聂庆虎在接受采访时介绍，关节炎泛指发生在人体关节及其周围组织的炎性疾病，可分为数十种，最常见的是骨关节炎，一种由于退化或过度使用关节等因素诱发的非感染性疾病。

聂庆虎表示，骨关节炎最主要的症状是疼痛和肿胀，可能是缓慢出现，也可能是在损伤后急性发生。除此之外，如果出现关节活动受限、关节僵硬、关节活动时发出摩擦声、关节肿胀等症状时，需警惕骨关节炎的发生，尽早到医院骨科就诊，早期诊治可以选择适合的治疗方法，有效延缓疾病进展。

“膝关节是人体最大的负重关节，是骨关节炎的好发部位之一。”聂庆虎指出，经常久坐是最常见的“毁膝”习惯。长期久坐的人，膝关节周围的肌肉、韧带会变得无力，关节稳定性和协调性都会下降，从而加重膝关节的损伤和疼痛。他表示，久坐人群应通过合理的肌肉锻炼来保护膝关节，尤其是要锻炼膝关节周围的肌肉，可以选择骑自行车、游泳、步行等运动。同时，运动要量力而行，选择适合自身条件的运动，做好热身活动，适量活动、拉伸。需要注意的是，久坐人群不要突然加大运动量或延长运动时间，如果突然长时间、长距离暴走或跑步，更容易造成膝关节的不稳定。

生活中保护膝关节还需注意哪些方面？聂庆虎建议：控制好体重，体重过大容易加重关节的负担而加剧软骨的磨损；补充营养，多吃含钙食物、增加优质蛋白的摄入；养成良好习惯，避免久站、久走、久蹲，以免增加关节负担，加速关节退变；做好关节保暖，寒冷刺激容易诱发或加重骨关节炎疼痛等急性症状。

聂庆虎提示，当膝关节疼痛时，首先要休息静养，可以减少炎症和疼痛。在疼痛的早期，可以冷敷膝关节，以减少肿胀和疼痛。随着时间的推移，热敷可以帮助放松肌肉，促进血液循环。同时，可以结合外用药膏或者膏药以减轻疼痛和肿胀症状。如果上述方法不能有效改善症状，应尽早到医院就诊。