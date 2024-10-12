当老年人爱上运动……

近年来，为了丰富老年人的文体生活，各地纷纷举办各类老年体育活动，打造各具特色、深受老年群体喜爱的全民健身品牌项目，形成了老有所乐、老有所学、老有所养的良好氛围。

今年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济 增进老年人福祉的意见》，提出“组织开展各类适合老年人的体育赛事活动。加强球类、棋牌等活动场地建设，支持体育场所错峰使用”等提升老年体育服务质量的具体举措。老年体育服务既是体育产业也是银发经济的重要组成部分，加快发展老年体育服务，事关老年人健康福祉与社会和谐稳定，对于实现中国式现代化、建设健康中国和体育强国具有重要意义。

老年体育市场蕴藏巨大需求

健康中国建设持续推进，低龄老年人参加体育锻炼的比例随之攀升。国家国民体质监测中心发布的《2020年全民健身活动状况调查公报》显示，2020年低龄老年人中每周参加1次及以上体育锻炼的比例为52.4%，经常参加体育锻炼的比例为29.5%，已成为参加体育锻炼的主力群体，不仅为进入高龄阶段提前储备健康资本，还可能成为未来体育消费的主体。

从年龄分层呈现的需求端来看，我国60至69岁低龄老年人口将在2033年迎来规模峰值。在基本实现社会主义现代化的周期内，低龄老年人口基数较大，尤其在“十六五”期间，低龄老年人口规模始终超过2亿，蕴藏着健康型老年体育市场潜力。从远期来看，当“70后”和“80后”步入老年期，他们的体育参与形式将更加多样，参与动机也更加多元——在实现健康功能的基础上，他们对体验感和社交获得感亦有更高要求。因此，未来的体育场地设施配置、体育活动创新设计、体育项目重新布局、体育指导全面覆盖，都需要适应“新生代”老年人口的需求，进行适“新”改造和智慧更新，其中蕴藏着活跃型老年体育市场潜力。此外，80岁及以上高龄老年人口在21世纪上半叶持续增加，2045年左右将首次突破1亿人，其中蕴藏着辅助型老年体育市场潜力。

可见，老年人的体育参与热情正在催生巨大的体育市场消费需求，并逐渐发展为一种新的体育服务形态，为老年体育服务业高质量发展提供坚实的人口基础和持久动力。

新兴体育服务加速衍生

作为现代生活消费的重要组成部分，体育服务消费是打造社会消费增长点的新赛道。我国老年体育服务业发展起步相对较晚，且初期经济效益不是很好，加之老年体育产业链的各环节商业化开发有差异，老年体育经济在国民经济体系中占比相对偏低。当下，扩大老年体育服务的消费规模，既是推动体育产业高质量发展的重要动力，也是银发消费、银发经济发展的重要引擎。

随着生活质量的提高，老年人的体育服务消费行为不再局限于购买体育用品，还衍生出很多新兴体育服务消费类别。国家体育总局指导发布的《2022国民健身趋势报告》显示，老年人在体育健身方面消费不断提升，2020年人均体育消费已超千元，越来越多的老年人愿意为健身买单。

随着老年人群体逐渐壮大、整体健康意识增强，以及对老年友好的全民健身模式导入，老年人的体育服务需求也随之上升，未来发展前景可观。例如，在老年赛事活动、老年运动康复、体医养融合、体旅康养融合等方向，均潜藏着巨大的开发潜力，对于塑造经济增长新动能的重要性亦不断提升。

供给与需求亟待匹配

以老年体育服务拉动银发消费，是推动银发经济高质量发展的蓝海，但目前其供给、需求、利用三者之间仍存在关系失衡的问题，主要表现为以下几个方面：

供给与需求不匹配。“供给差”和“需求差”并存。例如，根据国家体育总局发布的《“十四五”体育发展规划》，我国每千人拥有社会体育指导员超过2.16名，但下沉到老年人身边的健身指导服务供给依然严重不足，不仅社会体育指导员上岗率过低，且近四成为退休人员，指导能力有待提升。

供给资源不对称。高档社区的免费健身场地与设施相对富余，体育活动内容丰富，但一些“老旧小”社区却因空间限制存在无场地、无活动、无指导的问题。

供给目标不清晰。长期以来，各级部门十分重视青少年体育，对于发展老年体育的迫切性缺乏准确认识，只是“阶段性重视”。例如，每逢重阳节、全民健身日等日子，集中举办老年体育活动或文体展演，虽然服务形式看似丰富多彩，但服务内容呈现碎片化，不能下沉到更多有需要的老年人身边。

服务利用效率低。近年来，我国在全民健身事业上持续投入，但仍有一部分老年人在体育服务上的获得感不强，尤其是信息不对称导致一些老年人在赛事活动、场地设施、健身指导等方面处于服务盲区，制约了他们更好地享有体育服务。

让老年体育服务叫好又叫座

体育运动作为增强和维持身体功能的重要手段，能促进老年人适应能力和社会心理能力的发展，增进健康和提升晚年幸福感。老年体育服务既涉及经济层面，又与社会发展息息相关。通过扩大和创新老年体育服务供给，不仅可以提高老年人健康水平、增进社会参与度、提升自主养老能力、推动老年劳动力资源的再开发，还能为经济社会发展注入新动力。

在银发经济时代，如何积极应对人口老龄化带来的挑战，培育经济发展新动能，让老年体育服务叫好又叫座？这需要从以下几方面发力：

一是加大对体育服务进社区的政策支持力度，将体育服务补贴纳入各地养老补贴项目中，把社区和体育服务机构相结合作为社区服务的新支点。

二是从顶层设计上将体育服务纳入医养结合体系，建立全新健康养老模式，设计体育服务、养老服务和医疗资源三方有效配套衔接的制度。例如，将体育服务纳入养老服务机构工作范围内，鼓励有资质的体育服务机构与养老机构合作，明确新建养老机构应同步规划体育服务内容。

三是大力发展老年运动康复服务，聚焦体质健康检测、慢病运动干预、运动健康管理、健康知识普及等，并将其纳入养老服务体系。一方面，建立多渠道资金筹措机制，在老年人聚居的社区试点探索政府引导、社会投入、自主运营、专业监管、分级服务相结合的“社区老年运动康复中心”。另一方面，坚持实用导向，优先培养面向医养机构、养老机构、社区服务中心的专业运动康复人员。

四是集中解决住宅小区体育设施的适老化改造问题，增建经济实用的适老健身设施，引进智能化老年健身设备。同时，延伸解决社区体育场地建设和改造问题，加强场地周边无障碍设施建设，拓展半自理老年人室外活动空间，依托社区进行日常康复运动。

五是鼓励创新老年体育服务模式，重点扶持和培育一批体育服务平台企业，增设更加多样化的老年体育服务内容，加快服务内容从“端菜”向“点菜”转变，实现“体、医、养、护”一体化设计、一体化推进的综合功能。 （作者：王富百慧，系国家体育总局体育科学研究所研究员）