高值医用耗材集采“落地”四年 医患企实现共赢

“膝关节A3系列，集采前价格31200元，集采后价格4399元；髋关节CI全陶，集采前价格56900元，集采后价格6690元；桡骨小头锁定板，集采前价格7000元，集采后价格848.94元……”

在河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）郑州院区门诊楼一层的显眼位置，两排展柜里摆放着骨科手术的耗材，旁边还注明了集采前后价格的对比。在这家河南省骨科诊疗量最大的医院里，每天来来往往的患者及家属都可以参观了解我国高值医用耗材（高值医用耗材，一般指至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械——记者注）集采工作的成果，还可以仔细算一下，集采让自己省了多少钱。

35岁的严广亮正是高值医用耗材集采的受益者。这名双侧股骨头坏死的年轻人，8月份在河南省洛阳正骨医院郑州院区做了左侧髋关节置换手术，9月初，又到该医院做了右侧髋关节的置换手术。9月9日，记者在河南省洛阳正骨医院见到了严广亮。这个皮肤黝黑的河南小伙儿术后恢复良好，左腿已经可以自由活动了。

为严广亮做手术的是河南省洛阳正骨医院人工关节翻修科副主任李帅垒。李帅垒说，酒精是引发股骨头坏死的一大危险因素，而严广亮的家里正是开酒厂的。

李帅垒给严广亮用的是全陶瓷材质髋关节，具有磨损率低的特点。因为严广亮很年轻，他需要使用髋关节假体数十年，全陶髋关节假体可以尽量避免二次手术。

严广亮置换一侧髋关节的全部费用大约为3万元，在集采前，费用约需8万元。因为费用降低了，所以李帅垒的患者中大约70%都用上了全陶髋关节假体，这一比例在集采前是20%。全陶髋关节使用比例上升的同时，耐磨性相对较差的金属-聚乙烯材料的髋关节使用比例也从集采前的约30%下降到现在几乎为零。

作为一名临床医生，李帅垒说，髋关节假体的质量好，医生手术的风险也在降低，而且也不用看着患者因为钱不得不放弃手术而无能为力。

据河南省洛阳正骨医院院长吴晓龙介绍，骨科集采之后，医院髋膝关节的手术量从每年的4500台左右增加到6700台左右，医生人均收入增加了12%，医务性收入大幅增加。

在接受中青报·中青网记者采访时，吴晓龙说，以前行业内有句玩笑话，说“骨科医院是帮耗材商卖耗材的”，集采工作把耗材的水分挤掉后，“让医生可以在阳光下堂堂正正地开展工作，也降低了医生的廉政风险。”

吴晓龙的回答也解释了为什么耗材降幅可以如此之大，是因为耗材流通领域的水分大，而非耗材本身的成本高。关于耗材的质量，李帅垒说，从这两年的使用效果看，产品的质量并没有变化。

严广亮所用的人工髋关节是2021年第二批国家组织高值耗材集采的产品。首批国家组织高值耗材集采的产品是心脏冠脉支架。集采前，心脏冠脉支架动辄上万元，集采后，中选产品平均仅为七八百元。距离2020年首次国家组织的高值耗材集采已经过去4年，这4年也是检验高值耗材集采落地成效的4年。

2020年，心脏冠脉支架从一万多元降到七八百元，百姓在惊讶于降价幅度的同时，担心产品的质量，临床医生也有着同样的担心，因为他们是手术安全的直接负责人。河北医科大学第三医院心血管儿科主任殷洪山记得，当他摸到集采后的冠脉支架时，悬着的心放下了一多半，因为还是熟悉的手感。后续他也对这批患者进行了跟踪随访，发现不良事件的发生率没有上升，这说明集采后的支架是安全的，降价没降质。

患者获益，医生在阳光下堂堂正正开展工作的同时，耗材供应方情况如何？河南宇宙人工晶状体研制有限公司是一家生产人工晶体的企业。从2020年5月开始，该公司先后参加了天津、陕西、广东、浙江联盟采购和河南省集中带量采购。2023年参加了国家组织的第四批高值医用耗材集采。在参与集采期间，该公司的销售量从2020年的33万枚，上涨到2023年的54万枚；销售额从8637万元，上涨到1.62亿元。记者注意到，这个过程中，每枚人工晶体的价格上涨了约40元，该公司经理窦兴旺解释说，这是因为销售产品的结构发生了变化，高端产品在替代低端产品，参与集采让公司有了更多财力投入高端产品的生产。

该公司的职工只有157人，规模并不大，但是近几年却保持了良好的发展势头。公司经理窦兴旺说：“这主要是因为我们充分享受到了集采带给企业的红利。”（为保护患者隐私，严广亮为化名）

中青报·中青网记者 刘昶荣