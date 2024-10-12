“氢氧医学，科学应用”专家媒体座谈会举办

10月11日，由人民日报健康客户端举办，“氢氧医学科学应用专家媒体座谈会”在北京举行。来自医疗、科研、产业、媒体等多领域专家学者，共同探讨氢氧医学在现代医疗健康领域的应用与前景。

北京医师协会副会长、原北京佑安医院院长李宁表示，氢氧医学在新冠疫情期间的应用受到了广泛关注。氢分子因其较小的分子量和强大的细胞穿透能力，能够对抗氧化应激和炎症，减少炎症因子释放，同时促进细胞的修复和结构稳定。在治疗新冠过程中，在减少重症患者的发生率和降低长期不良反应方面，氢氧疗法显示出积极的效果，为医学界提供了新的治疗思路，其在其他疾病领域的潜在应用也值得进一步探索。

中国老年保健医学研究会氢分子生物医学分会秘书长、原解放军总医院南楼临床部心血管一科副主任程友琴表示，氢气因其选择性抗氧化作用而受到关注，自2017年以来已有大量研究论文，包括动物实验和临床研究，探讨氢气和氢氧混合气的作用机理和临床效应。2020年国家药监局批准将氢氧吸入设备纳入三类医疗器械，氢气和氢氧气吸入有望成为慢性病防治的辅助手段。

天津医科大学总医院重症医学科主任、天津市麻醉学研究所副所长谢克亮介绍，“2007年我开始研究氢气的选择性抗氧化作用并探索其对器官的保护作用，研究从动物实验到临床试验，涉及心脏手术、肺炎手术和ICU（重症加强护理病房）中的重症患者。经历了大约15年时间我们发现，氢气不仅能选择性抗氧化，还能激活体内的抗氧化系统和保护性系统。在临床上使用氢氧混合气治疗多种疾病，包括呼吸衰竭、新冠肺炎和神经疼痛，可以防止病情从轻症发展到重症甚至危重症。”

北京大学肿瘤医院、北京市肿瘤防治研究所分子肿瘤学院研究室主任吕有勇表示，癌症的防治目标在于降低发病率并提高治疗方法的有效性。氢气因其独特的物理化学特性，被认为是一种有效的抗氧化剂，或可在癌症防治领域发挥作用。氢气具有抗炎作用，在肿瘤治疗中可能有助于减轻放化疗的毒副反应，这些反应通常与炎症有关。另外，在组织修复和再生方面，氢气或能与免疫细胞结合使用，提高治疗效果。