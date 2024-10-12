寒露到 如何防范“无声的杀手”高血压

10月8日是第27个全国高血压日。高血压常常被称为“无声的杀手”，在国家卫生健康委当天下午召开的新闻发布会上，中国医学科学院阜外医院主任医师张宇辉说：“高血压早期没有明显症状，随着血压的长期升高，会带来靶器官的损伤以及心血管风险的增加。”

我国每3名成年人中就有1名高血压患者，《中国心血管健康与疾病报告2023》显示，我国成人高血压的患病率已达31.6%，患病人数约为2.45亿。张宇辉介绍，高血压是一个以血压增高为主的全身性疾病，在不服用降压药的情况下，不同日测量3次血压，如果收缩压大于等于140mmHg，舒张压大于等于90mmHg，就可以诊断为高血压。如果已经是高血压患者，目前正在服用降压药，血压水平即使没有达到上述数值，也属高血压。

10月8日也是二十四节气中的寒露，“随着寒露节气的到来，天气转冷、昼夜温差较大，会给高血压和心血管疾病患者带来一些健康风险。寒冷会使交感神经兴奋，导致患者血压升高、心率增快，同时也会使已经有心脑血管疾病的患者，在秋冬季节剧烈运动或者血压控制不达标时，心血管疾病的发生风险增加。”张宇辉说。

关于高血压的风险，张宇辉介绍，除了血压本身带来的危害外，它更多会引起包括心脑血管以及肾脏等靶器官的损害，带来心血管疾病风险。以导致心脏的改变为例，长期的高血压会导致心室肥厚，以及心脏舒张和收缩功能的下降，进而导致心力衰竭。我国心力衰竭的患者60%合并有高血压。

张宇辉建议，高血压患者要坚持规范的药物治疗：根据高血压的分级、分型和分期，在医生的指导下正规地选用药物种类和适合剂量。在治疗的过程中，不能自行减停药物，因为高血压治疗本身不但是要把血压控制在达标范围之内，更多的是要减少对靶器官的损伤和减少整个心血管疾病的发生风险。

“除了继发性高血压是可以治愈的，绝大多数高血压患者都需要终身服药。”针对老百姓担心的长期服药有副作用的问题，张宇辉说，副作用确实有，但非常微小，同时也是可控的。医生会根据患者的整体情况，选择适合的降压药种类和剂量，药物的副作用和血压本身带来的损害相比风险就很小了。

关于高血压的治疗方法，张宇辉介绍，如果收缩压大于等于160mmHg，舒张压大于等于100mmHg，需要立刻开启降压治疗。如收缩压水平在140-159mmHg之间，舒张压在90-99mmHg之间，需要进行心血管危险分层管理，在中危以上的要尽快降压治疗，低危的可以先进行生活方式调整，同时要密切监测血压变化。生活方式调整的时间一般是1-3个月，如果在这期间血压仍然不达标，就要尽快启用降压治疗。

目前，如果收缩压在130-139mmHg之间，舒张压在85-99mmHg之间，则属于正常高值。对于这部分患者，张宇辉建议，要进行心血管危险因素评估，如果是高危或者很高危，要及早启用降压治疗。

超重和肥胖以及缺少运动是高血压的危险因素，今年全国高血压日的主题是“健康体重、理想血压”。目前，正值秋季，北方老百姓素有“贴秋膘”的传统。中国科学院院士、中国中医科学院广安门医院主任医师仝小林在发布会上说，并不建议肥胖人群“贴秋膘”。苦夏过去之后，身体消耗非常大，一般人需要在秋天秋补，但是肥胖人群在这个时候仍然要很好地控制饮食。他建议肥胖人群尽可能吃得清淡，“可以多吃点山楂或者喝点普洱茶、红茶等，多吃蔬菜、水果，此外还要适当运动，把体内多余的脂肪消耗掉。正所谓‘腰带少一寸，健康多一分’”。（中青报·中青网记者 刘昶荣）