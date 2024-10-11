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健康“医”点通

节后总是肠胃不适？中医调理有妙招

2024年10月11日15:44 来源：人民网

节后胃肠疾病高发，人们容易出现消化不良、食欲减退、胃痛腹胀等情况，严重时还会出现恶心呕吐、腹痛腹泻等症状。如何缓解肠胃不适？天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟在接受采访时表示，除清淡饮食、按时作息、让肠胃得以休养生息外，也可以尝试穴位按摩、茶饮调理等方式。

(责编：王震、高雷)




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