打好“金融教育+”组合拳 广发银行探索金融教育新模式

珠海桂山岛地处伶仃洋上，是万山群岛之中居住人口最多的岛屿。岛上以两个传统渔村为主，日常出岛依赖船舶，岛上金融机构稀少。为将金融知识传播至“最后一公里”，广发银行宣讲团深入渔岛，开展“担当新使命 消保县域行”金融教育活动，将金融知识、反诈技巧等内容，巧妙融入套圈、丢沙包、滚环等传统娱乐项目中，使岛民在游戏中收获金融知识、提升金融素养。类似的金融教育活动正在全国各地深入开展。这只是广发银行创新开展金融教育的缩影。

2024年9月，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合开展2024年“金融教育宣传月”活动。广发银行积极响应，精心组织，全面动员部署，创新宣传形式，推出“广发消保邮局”活动，书写服务承诺，通过“线上邮局”视频传递做好金融消费者权益保护的决心。结合“消保县域行”活动，打好“金融+”组合拳，将“用心守护 放心托付”的消保文化理念跨越千山万水，传递至千家万户。

广发银行将非遗的独特魅力与金融消保知识紧密结合，采用新颖别致的呈现方式，向群众普及金融知识，提高宣传覆盖面和影响力。在北京，广发银行深植传统文化研究挖掘，制作《戏曲唱消保》系列视频，选用生、旦、净京剧三大行当的角色，由北京京剧院专业演员演绎和讲述“纠纷多元化解”“适当性”等金融知识；在广西南宁，广发银行结合民族特色元素，精心制作了系列原创金融教育宣传短视频，通过非遗传承人精湛的艺术呈现，将金融消保知识植于消费者心田。在天津，广发银行开展“我为群众送台戏——消保相声铺”活动，创作《反诈阵线联盟》相声作品，通过诙谐幽默的相声形式，传播反诈防非知识。

广发银行积极践行社会责任，传递金融温暖。在海南海口，广发银行将金融知识宣教融入义务救灾活动，积极参与海口灾后建设帮扶工作中，将金融知识与减灾防灾知识相结合，提示群众如何合理规避金融风险，为受灾群众送来温暖和金融知识，全力以赴按下灾后“恢复键”。在广东茂名，广发银行走进茂南区羊角镇西埇小学，开展“好好吃饭 一起精彩”乡村儿童营养改善计划系列活动。在捐赠免费午餐及爱心书籍的同时，开设金融教育小课堂，以寓教于乐的课堂知识和小游戏，帮助孩子们树立正确的金融消费观念。在湖北宜昌，广发银行开展“2024年希望工程·广发少年乡村篮球嘉年华”活动，通过“金融市集+体验式互动”的模式实现体育与金融教育的双重赋能，助力丹江口市郧西县和宜昌市秭归县的14支乡村青少年篮球队金融素养提升。

广发银行在传播金融知识的过程中，结合国潮游戏等新热点，提升教育的趣味性与有效性。在广东广州，在金融监管部门的指导下，广发银行联合华南理工大学打造互动沉浸戏剧《寻找胡人俑》，结合“国潮”“文物”和反诈，让学生们在寻找“胡人俑”的过程中学会识别AI换脸、倒卖银行卡、校园贷、刷单等骗局。在辽宁沈阳“金融教育普及月”启动仪式上，广发银行将金融教育与传统文化、东北地域风情相结合，设置“消保妙计阁”“反诈镖局”“赛诗会”等游戏环节，模拟古装场景，邀请现场市民参与个人信息保护、反诈防非、理性投资等主题对诗。活动现场“莫被非法金融迷，理智如灯照路崎”“守护财富行正道，平安生活乐不疲”等金句频出。

2024年，广发银行发布《乡村金融教育基地建设方案》，将金融教育与乡村振兴相结合，建立以基层网点、村镇服务点、移动服务点为主的宣传阵地，并依托便民服务区、活动中心等村镇群众活动点拓展金融教育覆盖半径，加大金融教育宣传下沉力度，培育中国特色金融文化，帮助基层群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”。

在新疆，广发银行深入新和县依其艾日克镇、莎车县米夏镇，把金融知识和惠民政策送到田间地头。通过组织“金石榴宣讲团”义务讲解开展金融教育宣传互动，帮助边远地区少数民族消费者了解金融知识，提高反诈意识。在广东韶关、辽宁丹东、江苏南京、浙江宁波等地，广发银行为当地村民绘制一面面金融知识墙，以实际行动助力美丽乡村建设；在天津、江西南昌、广东河源及清远、汕头等地，广发银行深入县域乡镇集市，开展“金融知识赶大集”活动，将金融知识普及的触角延伸到了周边的村镇。在革命老区孟良崮、抗日武装起义发源地山东邹城，广发银行聚焦红色金融、普惠金融，围绕金融消费者合法权益保护、做好“三适当”等内容进行宣传，通过“乡村大喇叭”，打通金融教育宣传“最后一公里”。

针对电诈案件高发的态势，广发银行持续迭代优化风控模型与策略，构建事中风控数字人，利用AI技术赋能交易风控，加强对客户的风险提示和劝阻。

广发银行对各类典型案件的作案手法与风险特征进行拆解复盘，深入挖掘背后的交易行为动线、终端设备特征，在电子银行重点场景探索设计系列差异化的风险管控策略。针对每笔电子银行交易，大数据风控模型进行全方位的综合性计算和判断，并根据风险程度采取差异化的处置措施，基本形成事前分析计算+事中实时干预+事后外呼确认的全流程闭环交易风险管控流程。据了解，2024年上半年广发银行大数据智能风控平台已直接拦截电子渠道可疑交易27.6万笔，涉及金额3.3亿元，有力保障了客户的财产安全。

广发银行将继续秉承“金融为民”的理念，致力于提升公众的金融素养和风险意识，通过多种渠道普及金融知识，倡导科学理性投资，加大对老年人、青少年、新市民等群体的宣传力度，胸怀“国之大者”，心系“关键小事”，以实际行动助力书写守护人民美好生活的新篇章。