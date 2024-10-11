交通银行：全力打造长者友好型银行 提升银发族群幸福感

养老是“人生要事”，也是“国家大事”。交通银行坚持以人民为中心的价值取向，持续创新适老化服务，着力打造长者友好型银行，提升银发族群获得感、幸福感、安全感。

打通为老服务“最后一公里”，为老服务更暖心

千金难买是乡邻，恩意相欢即至亲。交通银行围绕老年群体深层次“金融+非金融”需求，创新“活动进社区、服务进家庭”模式，推进全行上下走进小区、养老社区、福利院、老博会等各类场景，联手社会各界整合资源，打造包括知识学习、文体活动、上门服务等体系化举措，用心用情为老年客户提供暖心金融服务。

在广西，提起“交行八桂，暖心助老”服务品牌不少老人竖起大拇指点赞，广西交行人组建助老服务团队，持续推进网点走进小区和养老社区，将金融服务搬到老年人的家门口，打通社区服务最后一公里。

交行上海莘庄支行联合上海闵行区老年大学共同打造幸福养老服务空间——“银龄幸福照相馆”，以新颖时尚又温馨关爱的方式，积极探索养老服务新模式。照相馆内配备了专业的灯光系统、背景布景和摄影器材。面对镜头，一些老人起初显得有些拘谨，交行的志愿者们细心帮他们整理衣服，调整姿势，让他们很快放松下来，看着相机里美美的新形象，老人们露出满意的笑容。

打造长者友好型特色网点，适老服务更舒心

网点是客户接触银行业务、体验银行服务的重要窗口。交通银行在网点硬件设施、服务模式、产品创新等方面推出系列适老化服务举措，多方位为老年客户营造温馨服务环境与体验。

在青岛，交行社银适老服务示范点为灵活就业人员提供“到龄提醒”“退休帮办”“举办荣退仪式”等专属“荣休”服务和“养老金融方案”。“以前听说办理退休业务流程比较复杂，但这个月我在交通银行实现了退休业务的‘一站式’服务，特别方便，不用往返街道、银行、社保了，辛苦了大半辈子，交行为我举办了‘荣退仪式’，我的幸福指数瞬间‘爆棚’。”市民胡先生说道。

交行深圳分行联合深圳人社局开展“社银携手聚合力 便民服务进万家”社银合作，在网点创新打造交银康养区、社保自助区、社保宣传区、社保窗口区、致敬劳动者区、社保进万家活动区、荣休仪式区7大主题区域，体现了惠民敬老服务温度。

助力老年客户跨数字鸿沟，数字服务更贴心

数字时代，帮助老年群体跨越数字鸿沟，享受科技带来的便捷是提升为老服务的一大重点。交通银行围绕长者用户线上服务需求及体验痛点开展适老化改造专项调研。通过人群洞察及科技赋能，打造了手机银行APP“关爱版”。该版本聚焦长者用户的高频交易和服务场景，实现关键信息易读、主要功能易找、操作步骤易懂，改善用户使用体验，方便长者用户足不出户在线办理业务。

交互界面方面，“关爱版”对文字、行间距等进行适度放大，贴合长者阅读、识别习惯。简化主界面布局，保留“账户查询”“转账”等高频业务入口，常用功能一键直达；去除嵌入及弹屏广告，体验更流畅。

服务功能方面，“关爱版”运用金融科技为长者用户提供贴心智能服务。通过与“语音助手”的语音交互，长者用户在“聊天”中也可完成转账操作、理财产品购买等常用功能。操作遇到问题也不怕，“关爱版”设置了“专属人工客服”功能，方便一键接入客服热线95559。遇到需线下办理的业务，还可使用“附近网点”功能，方便找到最近的网点，并进行服务预约。

此外，“关爱版”还向长者用户智能推送稳健低风险的金融产品信息及感兴趣的金融资讯，真正读懂长者用户所思所想，让长者用户感受到新科技带来的全新体验，主动拥抱在线金融生活。

守护老年客户"钱袋子"，金融服务更安心

群众利益无小事。交通银行不断优化服务机制，加大防范和堵截电信诈骗力度，守护好广大客户“钱袋子”。同时，线上线下相结合，以老年人喜闻乐见的方式开展金融知识普及，帮助老年客户提高金融素养，防范金融风险。

近日，两位80多岁的老人来到交行洛阳西关支行办理定期存单提前支取业务，三张存单合计金额15万元，考虑到提前支取会给客户带来利息损失，工作人员细心向老人询问提前支取原因，两位老人躲躲闪闪，回复道“不要问了，不让说”。这立即引起工作人员高度警惕，一边将老人带到接待室详细询问事情经过，耐心分析事件“漏洞”，一边联系警方介入，成功堵截了一起诈骗案件。

在北京，交行携手北京市公安局西城分局共同举办“防范于心，反诈于行”公益宣传主题活动，结合日常工作中的真实案例，策划拍摄反诈短片，以生动直观的方式讲解“养老诈骗”和“AI换脸诈骗”套路陷阱，并为到场客户重点传授反诈防骗“锦囊妙招”，在场客户踊跃参与互动，并获得老年客户的高度认可。

下一步，交通银行将深入贯彻党中央关于金融工作的决策部署，持续践行“金融为民”“金融惠民”，不断完善优化养老金融产品，以更加优质、便捷、安心的金融服务，为构建老年友好型社会贡献力量。