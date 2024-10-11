今日重阳：老年人健康营养膳食 有助延年益寿

农历九月九日，为我国传统的重阳节。守护好老年人健康，事关全民健康大局。近年来，我国多地陆续开设“老年餐桌”，老年人在营养摄入方面得到一定优化，但仍有部分老年人对合理膳食了解少。老年人如何才能吃出健康？为此，人民网采访了广州市妇女儿童医疗中心临床营养科主任医师刘喜红。

刘喜红介绍，合理膳食、充足营养是老年人健康长寿的基础。老年人尽可能每天摄入至少12种、每周25种不同种类的食物，注意粗细搭配、荤素搭配、奶蛋搭配、蔬菜水果搭配。注意饮食清淡，做到少油、限盐。每天的烹饪油控制在20到25克，建议轮换着吃各种植物油，不提倡吃单一种类植物油。充足饮水，保证每天的饮水量在1.5升到1.7升左右，可根据运动情况而定。

“随着活动减少，老年人对能量的需求降低，但对大多数营养素的需求并没有减少，对一些重要营养素如蛋白质、钙、矿物质和维生素等的需求反而是增加的。”刘喜红指出，有30%至36%的老年人存在至少1种微量元素的缺乏，所以老年人需要更加均衡健康的膳食搭配，以弥补热量摄入减少。特别是要保证动物性食物和大豆制品的充分摄入，因为这两类食物能够提供丰富的优质蛋白，含有丰富的维生素和钙、铁、锌等微量元素，且消化吸收利用率高。

刘喜红提示，随着年龄增长，老年人的消化吸收功能减退，建议优选质地细软、能量和营养素密度高的食物。当老年人咀嚼能力以及消化吸收能力不佳时，可以在营养师或医生的建议下，合理地选择膳食营养补充剂以弥补人体所需的营养和热量缺口。

“除了合理的饮食外，老年人还应坚持适当的健身活动。这有助于增强身体素质、提高心肺功能、改善心理状态等。”刘喜红建议，老年人运动时量力而行，因地制宜选择多种方式的身体活动，尽量让全身得到锻炼，可选择散步、快走、太极拳等动作缓慢柔和的方式，以免过量活动引发肌体损伤或跌倒等不良事件。此外，老年人应定期接受营养筛查与评估，了解自身的营养状况。如果出现营养不良或营养过剩的情况，应及时采取措施进行干预。