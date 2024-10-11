北京发布“老老人”服务保障措施

新华社北京10月10日电（记者吴文诩）记者10日从北京市民政局获悉，针对高龄老年人和失能失智老年人养老服务保障工作，北京市多部门近日联合出台《关于加强“老老人”服务保障的若干措施》，主要涉及加强需求调查和兜底保障、优化服务设施功能布局、扩大普惠服务、完善医疗服务供给、推进服务专业化标准化智慧化、强化服务改革组织保障等6方面20条措施。

北京市民政局副局长郭汉桥介绍，“老老人”是指80岁及以上高龄老年人，包括高龄失能失智和高龄自理老年人。为确保养老服务工作重点聚焦失能失智老年人，北京市80岁以下失能失智老年人也参照本政策执行。据统计，目前北京市共有“老老人”69.8万人，其中高龄失能老人16.36万人（经能力评估为失能老人的15.3万人，重度残疾的1.06万人），高龄自理老年人53.44万人，80岁以下失能失智老年人15.7万人，政策覆盖范围老年人共约85.5万人。

郭汉桥表示，此次保障政策有四大亮点：一是优化“老老人”补贴津贴制度，推动补贴津贴向“老老人”中的重点群体服务聚焦。二是在养老设施新建方面，明确以街道（乡镇）为单位，允许多个新建住宅区配建养老设施指标整合利用，实现统筹规划、集成建设；在存量设施改建方面，制定相关操作办法，分类明确不同类型存量设施的改建实施路径和配套政策。三是首次提出以街道（乡镇）养老服务中心为牵引，强化养老服务中心资源统筹和服务调度功能、养老服务驿站的延伸网点功能、专业服务商的协同服务功能，推动形成共生发展的养老服务生态圈。四是创新家庭医生签约服务激励及考核机制，鼓励医务人员下沉基层开展医养结合服务，在职称晋升、薪酬绩效等方面予以倾斜，稳妥推进人口密集区部分一、二级医院转型为康复护理机构或增加照护床位。