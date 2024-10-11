世界精神卫生日：预防为主，多举措呵护心理健康

新华社北京10月10日电（记者李恒、董瑞丰）10月10日是世界精神卫生日。国家卫生健康委主任雷海潮当日在国家卫生健康委主办、国家心理健康和精神卫生防治中心承办的2024年世界精神卫生日现场宣传活动上表示，要重视早期干预和预防，建立完善的服务体系，持续提升精神卫生医疗服务能力。

心理健康是健康的重要组成部分，心理健康和精神卫生问题是关系经济社会发展和人民健康幸福的重大公共卫生问题和社会问题。雷海潮说，当前我国精神卫生服务供给与群众需求还有一定差距，特别是在当今较快的生活节奏与社会发展变化下，精神卫生问题在健康领域中的重要性更为突出，要从政府加强投入，重视服务体系建设、质量控制标准等方面，按照部门协同、社会共治的方式，进一步推动精神卫生工作高质量发展。

“坚持预防为主，要面向全人群服务，努力让群众特别是儿童青少年拥有更健康的心理状态。”雷海潮说，医疗卫生服务要进一步扩展方式、扩展内容，主动走向社会、走向基层、走入人民群众当中。

雷海潮表示，要大力推进心理健康和精神卫生服务体系建设，进一步提升服务能力，强化国家临床重点专科、省市临床重点专科建设，加强精神卫生人才培养和科研水平，设置更多国家医学中心和国家区域医疗中心，不断发展壮大精神卫生和心理健康方面的专业工作力量。

为精神卫生工作人员提供更广阔的职业发展空间有利于行业健康发展。雷海潮说，要进一步改善精神卫生从业人员的收入待遇，研究精神卫生工作人员职业发展、关心关爱、待遇保障等政策。