让更多人享受运动快乐

在上海市徐汇区，有一座特别的健身房。这里的器材专为老年人量身定制，还有专人提供健身指导。以跑步机为例，这里的跑步机设置的速度较低，有全包围式扶手，还设置了紧急安全装置。来这里锻炼的老年人可以通过AI智慧体测一体机进行体质监测，生成检测报告，建立“一人一档”健康电子档案。这些暖心服务，赢得大家点赞。

近年来，随着全民健身事业不断发展，越来越多的健身设施与时俱进，不仅数量增加，而且更加细分化、个性化，满足不同群众的多样需求。多地对健身设施进行了适老化改造，操作相对简单，可调整训练强度，实时监测心率、血压等身体指标，让老年人运动健身更放心；不少地方调低了健身设施高度，增设滑梯、秋千等器材，助力青少年健康成长；有的地方则引入滑板碗池、攀岩岩壁等设施，拓展人们的运动选项，为年轻人提供青春舞台……

推动全民健身事业的发展，是一项长期工作，需要各方协同发力。各地积极开展活动，创新健身场景，盘活体育资源，把丰富多彩的体育活动办到群众身边。在社区举办邻里篮球赛、在城市公园发起健步走……越来越多的赛事活动走进大众生活场景，为人们参与健身提供了更多平台和机会。在全民参与中，运动健身增加了生活乐趣，也促进了体育消费，为经济社会发展增添更多活力。

让全民共享运动快乐，还需提升公共服务水平。健身设施是否做到定期检查、维护，智能设备采集的数据是否妥善处理，社会体育指导员的服务是否周到……方方面面工作有待进一步完善。把工作落到实处，做在细处，才能不断提高全民健身公共服务水平，给群众更多获得感、幸福感。

健身设施从“有”到“优”，赛事活动日益多彩，彰显着人文关怀，也为加快建设体育强国、健康中国增添动能。

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 14 版）