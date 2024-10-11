推动乡村地名“入网”“上图”

本报北京10月10日电 （记者李昌禹）地名是乡村治理和群众生产生活离不开的基础信息。近年来，人们对乡村空间定位精细度的需求越来越高，一个村庄仅有村名已经难以满足需求，村庄周边道路、村内街巷、山水林田湖草沙以及各类设施都需要规范命名。日前，民政部相关负责人介绍，自去年启动“乡村著名行动”以来，截至今年8月，全国已规范命名乡村地名43万条，设置乡村地名标志33万块。

开展“乡村著名行动”过程中，各地对“有地无名”、“一地多名”、地名不规范等问题进行排查。对“有地无名”的进行规范命名，并规范设置路牌、巷牌、楼门（户）牌。据民政部相关负责人介绍，到今年8月，全国已安装楼门牌1442万块，乡村地区“有地无名”“一地多名”等问题持续改善。一些地方还设置二维码标志牌，扫一扫就能实现网上办事。

为推动乡村地名“入网”“上图”，以地名建设为乡村发展赋能，近年来，民政部依托“中国·国家地名信息库”和互联网地图平台，持续推进地名信息采集上图，同步引导乡村百姓自主上传农家乐、采摘园等信息。目前，民政部已指导互联网地图平台规范标注乡村地名900余万条，发动群众依托图上地名，自主采集农家乐、采摘园等兴趣点80余万条，累计导航量超百亿人次，便利群众出行导航、“背包”“自驾”旅行指向和快递进村、山货进城，服务城乡资源要素双向流动。

“乡村著名行动”开展以来，民政部推动各地加大乡村地名文化的挖掘整理和保护弘扬力度，鼓励各地注重乡村新生地名的文化内涵，多起有文化底蕴、时代风貌的好地名。据民政部相关负责人介绍，目前23个省份建立了地名保护名录制度，3万多条乡村老地名被纳入保护范围。

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 10 版）