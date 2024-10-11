“银龄行动”志愿者服务群众4亿多人次

本报北京10月10日电 （记者李昌禹）记者从民政部和全国老龄委获悉：截至目前，全国参加“银龄行动”的老年志愿者累计有700余万人次，开展援助项目4000多个，受益群众4亿多人次。

“银龄行动”是由全国老龄委于2003年发起的老年志愿服务活动，主要是组织各领域老专家、老教授支援欠发达地区。

广大老年志愿者积极响应国家西部大开发、脱贫攻坚、乡村振兴战略的号召，发挥智力优势和技术专长，开展支农支教、健康服务等公益行动，为推动欠发达地区经济社会发展和人民生活水平提升作出贡献，展现了中国老年人的精神风貌。

今年9月，全国老龄委印发《关于深入开展新时代“银龄行动”的指导意见》，鼓励引导广大老年人参加“银龄行动”等志愿服务活动，为推进中国式现代化贡献“银发力量”。意见明确将“银龄行动”的参与主体由老年知识分子扩大到全体老年人，活动主题由援助为主扩展为服务经济社会发展；同时，明确将巩固拓展智力援助、创新开展基层治理和社会服务、积极探索示范项目、有效拓宽参与渠道、提升管理服务水平、加强品牌建设等作为“银龄行动”六大任务。

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 04 版）