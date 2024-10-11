优质医疗资源扩容下沉惠及高原群众

“走路终于不疼了！”拉着西藏那曲市人民医院副院长尼玛欧珠的手，老人玉拉满是感激。

玉拉的家乡位于平均海拔超4500米的那曲市尼玛县中仓乡。高寒缺氧、长期在野外放牧，玉拉的膝盖出现了问题，双脚一沾地就疼。以前得了这种病，要去拉萨甚至更远的地方看医生，“时间拖不起、费用扛不住。”玉拉和乡亲们一度为此苦恼。

为了让乡亲们不跑远路就能治好病，那曲市持续推进优质医疗资源扩容下沉。

做完手术的第二天，玉拉就能下地了。为玉拉做手术的尼玛欧珠说：“多亏中国医科大学附属盛京医院为我们培训提升手术技能，经过反复操练，心里这才有了底！”

在本地治疗大病，优质医疗资源是关键。依托辽宁医疗人才“组团式”援藏，那曲市人民医院的软硬件水平有了大幅提升。“辽宁援藏医生在那曲开展了280多项新技术新项目，建立了多个会诊平台，远程诊断累计1.4万余例，同时广泛开展医生培训。”那曲市人民医院院长贾祝强介绍，国家每年还投入2000多万元用于医院建设，支持设备采购和科学研究，“如今我们已成功创建全国海拔最高的三甲医院。”

医疗资源既要扩容，又要下沉。巡回诊疗是创新。近两年，那曲市人民医院累计开展巡诊、义诊活动19次，覆盖那曲市11个县（区），送诊送药送健康，惠及群众1.3万余人。玉拉就是那曲市人民医院赴中仓乡巡回诊疗时现场诊断的一名患者。

近年来，那曲市第一个高原医学研究中心、第一个危重孕产妇救治中心、第一个危重儿童与新生儿救治中心等在那曲市人民医院陆续建成。

“这些‘第一个’，牵动着当地群众长期以来的所盼所想。”西藏自治区卫生健康委党组书记、副主任谭相东介绍，“就拿那曲市人民医院儿科来说，这是当地首次获批国家临床重点专科建设项目，为的就是解决高海拔牧区孕产妇产检困难、新生儿各类疾病出现概率相对较高等问题，守护群众生命健康。”

因医疗改革受益的高原地区不只是那曲。西藏近年来实施国家医学中心、国家和省级区域医疗中心创建工程，五级服务网络持续健全，医疗卫生机构增至1821个、专业技术人员增至2.94万人、床位增至2.16万张。

“促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局”写入党的二十届三中全会《决定》。贾祝强充满期待：“好资源更要发挥好作用，我们将持续用力，抓好改革落实，当好群众的健康守门人。”

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 01 版）