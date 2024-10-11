多举措保障方便农村居民就医（健康焦点）

图①：山西省晋中市寿阳县南燕竹镇孟家沟村，村医（右）使用“智慧流动医院”设备为村民体检。

南燕竹镇卫生院供图

图②：吉林省大安市烧锅镇乡富强村卫生室内，药架上摆满了药物。

富强村卫生室供图

图③：湖北省秭归县茅坪镇陈家冲村家庭医生赵亚兰（右）上门为村民测量血压。

郑 群摄

党的二十届三中全会《决定》提出，“深化医药卫生体制改革”“促进医疗、医保、医药协同发展和治理”“促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局”。

村卫生室作为最基层的医疗机构，是农村居民看病就医的第一站，也是实现医疗保障服务的“最后一公里”。2023年2月，中央明确，积极通过乡村一体化管理实现村卫生室医保结算，在有条件的地方支持将符合条件的村卫生室纳入医保定点管理。今年，相关部门印发多个文件，要求发挥医保基金导向作用，强化基层医疗卫生服务，推动更多村卫生室纳入医保定点，方便农村居民就医。

事实上，近年来，许多地方探索以医保服务延伸推动村卫生室医疗水平、用药安全进一步提升，农村居民的就医获得感、幸福感、安全感显著增强。近期，记者在山西、吉林、湖北等地进行了采访调研。

——编 者

山西以医保村级覆盖促医疗条件改善——

村卫生室服务提档升级

本报记者 郑洋洋

山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村，与村委会一墙之隔的村卫生室内，村医徐志忠正在为村民付振荣抓药。生地、丹皮、防风……抓起一把药材，干干净净，味道浓郁。

“老付，两服药一共64块。报销60%，你只需要花25.6块。”徐志忠把药递了过去。

记者在村卫生室看到，制氧机、雾化器……10余种仪器整齐摆放。“这些都是市里配的，能做20多项检查，满足一般疾病的诊疗没问题。”徐志忠介绍，白家庄村有村民1000多人，去年，村卫生室诊疗量达2000余人次，向上转诊仅占10%左右。

卫生室药品种类就有500余种，镇急救站的120救护车实现了“15分钟救治圈”全覆盖，“智慧流动医院”每年为农民提供免费的健康体检……谈及村民医疗条件的改善，从医45年的徐志忠颇为感慨：“这在以前，想都不敢想！村里医疗条件与城里差距真是缩小了！”

织密乡村医疗保障体系，山西省各级政府加大力度。今年以来，山西把“将村卫生室纳入门诊统筹医保定点”作为打通基层医疗卫生服务“最后一公里”的重要任务，推进村卫生室服务提档升级，让老百姓在家门口就能享受医保改革红利。“现在，‘一扫一按’，医保结算所有的程序都能在电脑上一键完成。”徐志忠说。

“全省18855个行政村，共设置18040个行政村卫生室，医保定点接通结算18040个，实现了全省行政村卫生室医保直接结算全覆盖。”山西省卫生健康委基层处副处长牛保珠介绍，为丰富村卫生室等基层定点医疗机构接入渠道，减轻机构负担，2021年底，山西省医保GRE网络接入区建设完成，让人口少的偏远地区也真正实现了“移动互联网+”医保网络的覆盖。

打通医保支付渠道只是第一步，关键更在“药”和“医”。

“村卫生室需要的药物，通过县医疗集团集中统一采购，零差价供给，医药公司统一配送。”寿阳县医疗集团副院长弓保平举例，治疗心脑血管疾病的一款药原价为108.29元，现在价格为16.76元，降了91.53元。降压药、降糖药等常用药降价幅度更大。

为了更好优化药品资源配置，山西明确，按照“填平补齐”的原则，县域医疗集团每半年组织开展一次村卫生室常用药品专项采购，优先保障群众对高血压、糖尿病等常见病、慢性病的用药需求和急抢救用药需求。

在南燕竹镇最偏远的西沟村，村医赵敬杰吃完午饭，沿着山间小路，步行到村民家中送药。“大病小病，大家都认我。”赵敬杰性格稍显腼腆，谈起业务时却很是健谈。他多次在省、县、镇里跟班学习。“不学习跟不上。每年，我都有1—2个月的时间专门学习。”赵敬杰说。

2023年，山西在全省范围内开展“百名医师传帮带、千乡（镇）万村兴中医”中医药适宜技术培训活动，142名省级中医药专家与1671名县乡医生建立师徒关系，形成省带县（乡）、县（乡）带村的“1+N”师承培训拓展模式，大力推动全省乡村医生队伍持续健康发展。2024年，山西启动大学生乡村医生专项计划公开招聘工作，聘用人员纳入乡镇卫生院事业编制。目前，已累计招聘332名大学生乡村医生，补充到332所村卫生室。

截至8月9日，山西医保系统村卫生室累计结算2722万笔，结算总金额18.4亿元，其中基金支付总额10.3亿元，个人现金支付约8亿元。

山西省医疗保障局相关负责人表示，下一步，山西将进一步推动村卫生室常见病、多发病用药与乡镇卫生院衔接一致，探索医保引导患者基层就医有效机制，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉，支持村医开展家庭医生签约服务，开展参保动员、上门巡诊等医保便民服务，实现头疼脑热等小病在乡村解决的目标。

吉林推进村卫生室基本药物采购“零差价”——

医保新药好药用上了

本报记者 刘以晴

量血压、问情况、开处方……吉林省大安市两家子镇同乐村卫生室里，村医李晓凯正嘱咐村民于晓华，“血压保持得不错，还是常吃的药，开一个月的量，要记得按时吃。”

“早些时候，不重视，也不舍得花钱，有病就拖着。”于晓华患高血压已多年。

“村卫生室纳入医保定点管理了。”2021年的一天，李晓凯告诉于晓华这个好消息。

“那是啥？”于晓华不解地问。

“咱村民看病更方便、更便宜了。”李晓凯告诉于晓华，“就说你这高血压，现在能纳入门诊统筹，按比例报销，以前10多块的药，现在你只需要出不到5块。”

“麻烦不？”于晓华还有些顾虑。

“不麻烦，你拿着身份证，来卫生室照常开药就成。”听了李晓凯的回答，于晓华就此安了心，之后经常到村卫生室拿药。

村卫生室“能报销”，得益于信息化的助力。2019年，吉林省卫生健康委建成全省基层医疗卫生管理信息系统，覆盖省、市、县三级卫生健康行政部门、762家乡镇卫生院、8799家村卫生室。全省基层医疗卫生管理信息系统与医保报销系统建立安全链接，完成医保报销。

2021年6月，吉林实现村卫生室医保报销全覆盖。2023年起，参保人员在乡镇卫生院及村卫生室享受普通门诊统筹待遇时，取消起付线，门诊慢病政策范围内报销比例为60%。截至今年6月30日，吉林全省村卫生室累计完成医保报销214.4万人次，报销金额1.4亿元。

登录基层医疗卫生管理信息系统，李晓凯录入处方，接着起身取药。药品柜里，降压药、感冒药、护肝片……近百种药品摆放整齐。“市里还给咱送来了冰柜，现在村卫生室连胰岛素都有地方放。”李晓凯说。

以往，村卫生室药品种类不多，且能治疗的疾病有限。近年来，大安市推进村卫生室基本药物“零差价”采购。医保部门与乡镇卫生院签订服务协议，通过乡镇卫生院结算管理村卫生室发生的医保费用。村卫生室基本药物、器械也统一由辖区乡镇卫生院在基药平台网上采购质优价宜的集采药械。

如今，李晓凯每两周去辖区乡镇卫生院取药。“既能及时补充日常诊疗所需药品，又能去看看镇里情况，要是添了啥医保新药、好药，咱村里人马上也能用上。”李晓凯说。

“多谢乔大夫。”在大安市烧锅镇乡富强村，村民曹大爷见到村医乔聚臣连连道谢。今年初，大爷的儿子曹亚涛想参加城乡居民医保，但在外打工，迟迟未办。得知此事，乔聚臣主动给曹亚涛打去电话，确认意愿后，要来他的身份证号，通过系统，帮助完成办理。

医疗知识、医保政策、系统操作……大安市定期组织相关人员对村医开展集体培训，58岁的乔聚臣对医保业务很熟练。“回村后，我也给村民‘讲课’，现在大家都明白医保的重要性。”乔聚臣说。

为积极推动村医强化责任意识，2021年12月，吉林省卫生健康委等多部门制定出台村医“积分制”绩效考核指标体系，村卫生室开展医保报销情况被纳入其中。同时，省卫生健康委定期汇总全省村卫生室医保报销数据，对一段时间内没有开展报销、报销次数明显偏少的村卫生室形成清单并通知各市（州），提醒各地督促村卫生室及时开展报销。

湖北将公共卫生服务与医保惠民政策紧密结合——

家门口享受便捷医疗

本报记者 强郁文

“血糖没有完全稳定，降糖药还得坚持吃。”在湖北省秭归县茅坪镇陈家冲村卫生室，负责人周立社医生正为村民傅承珍老人复查。一旁，村医赵亚兰忙着整理清晨走访巡诊记录下来的信息，逐条录入电脑。

傅承珍告诉记者，8月份医生给她开的降糖药费用一共96.78元，其中个人自费部分45.39元。“剩下的一半多，医保都给报了。”傅承珍笑着说，“在村卫生室看病不光不用排队挂号，还省了钱。”

秭归县位于武陵山区，交通不便。“过去，一些村民小病不治、慢病晚治，有的村民一度拖到重病才治疗。自从知道村卫生室门诊就医可以报销，主动来看病的村民变多了。”周立社说，村卫生室所用的药品，由所属乡镇卫生院统一采购配送。自2021年全县公立医疗机构使用集采药品以来，村卫生室治疗高血压、糖尿病、肺部感染等常见病的药品，价格平均降幅在50%以上。

据介绍，秭归县共辖村级卫生室168个，目前已全部纳入基本医保定点服务。村卫生室一般诊疗费为8元/人次，其中医保支付7元、群众个人支付1元，相比乡镇卫生院个人支付减少3元。

县卫健部门积极引导村民与村医签订家庭医生服务协议，将村卫生室公共卫生服务与医保便民惠民服务充分结合，让群众在家门口享受更多医疗便利。

“我们为65岁以上的群众开展免费体检服务，及早发现高血压、糖尿病等慢病。”周立社介绍，傅承珍老人就是在一次家庭医生上门体检中检查出血糖指标异常，被纳入长期监测对象，后经综合诊断为糖尿病，又被纳入全县高血压、糖尿病“两病”医疗保障管理对象，每年门诊费用累计可报销440元。村卫生室按季度为她免费复查血糖，并提供日常服药效果监测评估等服务。

赵亚兰从2005年起就在陈家冲村担任村医。“以前是坐在诊室里等病人来，现在是在各个村组跑：测量血压、血糖，指导孕产妇科学喂养，查看新生儿生长状况……”赵亚兰说，刚开始与村民签订家庭医生服务协议时，她挨个主动联系村民，“时间久了，大家有个头疼脑热都会来找我，有的在外地还给我发微信、打电话，咨询用药建议。”

除了入户服务，学习“充电”也必不可少。翻开赵亚兰的学习笔记，上面字迹密密麻麻。她说，县里经常组织村医参加传染病防治等专业知识的线上线下课程，并开展医保政策、医保结算报销操作规程培训。

医保基金是老百姓的看病钱、救命钱。如何防范“一人参保，全家吃药”现象？秭归县持续做好村卫生室医保基金使用管理工作，县医保局每月通过后台数据筛查异常情况，每季度开展现场走访抽查，同时不定期组织专项检查，督促整改不规范行为，及时曝光违规使用医保基金典型案例。

“医保基金使用在哪里，基金监管就要跟进到哪里。”秭归县医保局负责人说，“我们要严格落实就医实名制，推进药品‘进销存’管理制度和医疗服务价格管理制度等规范执行，引导村卫生室用好医保基金，用心服务群众。”

《 人民日报 》（ 2024年10月11日 17 版）