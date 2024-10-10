贵州省仁怀市打造“合约食堂”带来和美乡村新风尚

小食堂为乡村带来大变化。贵州省仁怀市大坝镇在推进宜居宜业和美乡村建设中，坚持以“四在农家·和美乡村”为载体，创新治理模式，盘活闲置资产打造“合约食堂”，立足标准化、流程化、制度化，着力解决好“谁领办”“谁管护”“谁受益”的问题，不断展现和美乡村新风尚。

坚持标准化建设，解决好“谁领办”的问题。一是广集民意。立足“党政主导、村级主抓、群众主体”，充分发挥红白理事会作用，先后召开“强组会”“院坝会”14场次，广泛征求意见建议36条，最终选定“四在农家·和美乡村”一类示范村——大坝镇簸箕坝村率先创办“合约食堂”。二是合理布局。以农村“三资”集中清理整治为契机，建立健全村级固定资产台账，通过便民服务提升一批、公益事业改建一批、特色产业开发一批“三个一批”，因地制宜盘活村级现有闲置资产，合理规划布局创办“合约食堂”，做到选址科学、安全便捷、群众认可。三是多方参与。秉持共商、共建、共治、共享理念，借助“百企兴百村”政策机遇，拓宽“合约食堂”创办资金来源渠道，推行“政府补助+企业赞助+社会捐助+村民自助”等多元投入机制，为“合约食堂”阵地修缮改造、宴席用具购置提供资金保障。

坚持流程化实施，解决好“谁管护”的问题。一是定规矩。制定《“合约食堂”使用管理规定》《“合约食堂”宴席申报备案制度》，由村民集体商议合约内容与标准、合约使用与管理，杜绝滥办酒席，遏制攀比之风。目前，修订村规民约10条，发放集中办席倡议书1500份，签订移风易俗承诺书732户，覆盖率100%。二是定职责。明确红白理事会作为“合约食堂”管理主体，整合村“两委”干部组建管理机构，内设管理员、安全员、卫生员和财务员，具体负责宴席秩序维护、设备检修、安全监管和收支管理事务，确保“合约食堂”管理规范、持久运行。三是定机制。探索“全员+全民+全程”移风易俗新模式，建立“合约食堂+积分制管理”机制，将“合约食堂”办席与“净美农家、文明家庭”评比结合起来，倡导邻里携手到“合约食堂”自办宴席，增强群众守法意识、文明意识、互助意识。目前，全村评选“净美农家”示范户36户，兑换积分折合资金2.2万元。

坚持制度化管理，解决好“谁受益”的问题。一是减办席成本。“合约食堂”倡导婚事新办、丧事简办、余事不办，明确红白喜事宴席规模、餐饮标准及申报程序，提倡勤俭节约，反对攀比浪费，实现天数控制、桌数控制、菜数控制、礼金控制，真正让人情减负、文明加分。二是减安全隐患。健全完善“合约食堂”安全管理制度、食品卫生及留样管理制度，制定突发事件应急处置预案，严格食品采购、加工、消毒等安全监管，有效减少食品安全、疾病传染、人员过度聚集、占道办席等隐患。三是减环境污染。累计争取省、市资金200余万元，建立餐厨垃圾集中收运处置机制，实施人居环境整治提升、污水管网治理等项目，进一步夯实“合约食堂”办席的硬件设施，促使群众更加注重保护环境，推动共建宜居宜业和美乡村。（蔡禹灵）