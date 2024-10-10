太平人寿2024年金融教育宣传月活动收官

2024年金融教育宣传月期间，太平人寿积极响应号召，组织全辖各级机构坚持以人民为中心的价值取向，积极面向消费者开展“担当新使命，消保县域行”、“五进入”等系列专项活动，通过多种形式普及金融知识，帮助基层群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”，推动消保工作取得新实效。

“消保县域行” 打通金融教育“最后一公里”

为扩大金融教育覆盖面，切实提升基层群众金融素养和风险防范能力，太平人寿响应号召，全面开展“担当新使命、消保县域行”专项活动，充分发挥基层服务网络的优势，面向革命老区、少数民族、边境地区、欠发达地区、东部沿海地区的县域基层，聚焦金融意识较为薄弱的“老、少、新”群体，开展了形式多样、丰富多彩的宣传活动。

为解决近年来老年人、青少年以及新市民群体电信诈骗案例频发的难题，有效提升其金融素养和风险防范意识，太平人寿对“老、少、新”等重点人群给予额外关注。如组织教育小分队走进江苏徐州九如城泉山养老社区，为社区长者带去特色讲座，牢固风险防范意识；前往安徽六安的皖西学院、广东的华南理工大学等校园，为青少年进行金融讲座和互动游戏，通过寓教于乐的方式加深金融理解；走访外卖员、快递员集中的网点，重点围绕反洗钱、防范电信网络诈骗和非法集资等金融知识进行普及。

地域上，太平人寿重点面向“老少边”、欠发达地区、东部沿海发达地区开展专项宣传。如走进河南罗山县的何家冲革命老区开展红色金融教育宣传活动；在吉林省通榆的蒙古族学校、福建的回族社区等少数民族聚居地开展专项宣传讲座；在祖国边疆，太平人寿前往辽宁丹东的中朝边境开展“金融知识无国界，太平消保县域行”专项行动，为沿街商户和消费者进行汉语、朝鲜语双语讲解；在浙江杭州临平体育中心，太平人寿举办了一场“绿茵场上的金融课堂”，在女超联赛的比赛间隙为观众们发放宣传材料；同时，太平人寿还深入贫困县，为四川宜宾市屏山县的群众送去金融知识。

形式上，太平人寿扎根基层、积极创新，推出“乡村大喇叭”、“我为群众送台戏”、“我为群众刷面墙”、“金融知识赶大集”等一系列接地气、贴民生的宣传形式，推动金融教育深入基层、入脑入心。如安徽分公司在休宁县开展广播宣传，覆盖5城镇14个村；在山西阳泉，太平人寿精心编排“三句半”，在大戏台上为当地居民传递金融知识；在河南焦作博爱县，宣传人员围绕“金融为民谱新篇 守护权益防风险”主题开展了“我为村民刷面墙”活动，让金融知识更贴近村民的日常生活；在内蒙古巴彦淖尔，太平人寿工作人员在临河区巴运车站农贸市场开展了“金融知识赶大集”，为来往消费者发放金融宣传册；在湖北，太平人寿于英山县孔家坊乡竹坳亭村开设“金融知识课堂”，向村民讲述金融消费者八项权利等基本知识，增强村民的安全防范能力。

深入开展“五进入”，推广为民办实事

除了针对县域地区专项行动，太平人寿还创新开展“五进入”，深入学校、企业、社区、农村以及商圈等人口集中的场所，与消费者面对面、心连心，了解诉求、解答疑难，增强消费者金融素养。

在黑龙江伊春市的开放大学，太平人寿向学校教职员工及同学们普及金融基本常识；在河池市南丹县的农贸市场，太平人寿在蔬菜摊位设计了“白菜青菜油麦菜，莫被骗子当韭菜”等通俗易懂的宣传标语，为当地白裤瑶族人民增强金融安全意识；在呼伦比尔的牧民区，工作人员通过举办座谈、发放宣传资料等形式向牧民普及保险知识和理财技巧。

探索金融纠纷化解新模式 推进消保工作常态化

提升消保服务水平，不仅在于增强消费者金融素养和风险防范能力，更要求保险公司不断创新服务模式，切实解决群众“急难愁盼”的难题。9月26日，太平人寿在江苏设立的第一家“消保调解站”正式揭牌，这是太平人寿积极构建大消保格局的又一次生动实践。同时，太平人寿还组建了一支专家调解队伍，在消保工作一线为消费者提供专业的保险咨询、法律咨询与调解服务，也为金融消费者搭建起便捷、高效的解纷通道，切实将矛盾化解在诉前、化解在基层。

此外，太平人寿以“金融知识宣传月”为契机，将消费者权益保护工作与柜面服务深度融合，全面提升基层柜面服务水平，推进消保工作常态化。一方面，聚焦银发客户金融服务需求、打造适老爱老助老服务体系，如设置“爱心服务窗口”，布放老花镜、放大镜、应急药箱、饮用水等便民物品，做好老年客户服务引导，优化老年人业务办理效率和服务体验；另一方面，着力发展数字金融，通过科技赋能不断延伸服务边界，打造智能化网点，为消费者提供更加高效、便捷的服务体验。

太平人寿深知，金融消保与百姓福祉息息相关，是一项需要长期坚持的民生工作。未来，太平人寿将继续坚持“金融为民”的初心和使命，通过更多更优质的利民惠民举措，全面践行金融工作普惠性，扎实推进金融消保工作常态化，为人民群众的美好生活保驾护航。