世界精神卫生日：如何让孩子心理健康成长？6问6答帮家长解惑

2024年10月10日是第33个世界精神卫生日，今年活动主题是“共建共治共享，同心健心安心”。心理健康伴随着全人群的全生命周期，而儿童青少年处于心理发育“关键期”，更需关注。作为家长，应该如何及早发现、有效干预孩子的心理健康问题？为此，人民网采访了深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如。