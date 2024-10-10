人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

世界精神卫生日：如何让孩子心理健康成长？6问6答帮家长解惑

陈子源

2024年10月10日10:48 来源：人民网

2024年10月10日是第33个世界精神卫生日，今年活动主题是“共建共治共享，同心健心安心”。心理健康伴随着全人群的全生命周期，而儿童青少年处于心理发育“关键期”，更需关注。作为家长，应该如何及早发现、有效干预孩子的心理健康问题？为此，人民网采访了深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如。

(责编：王连香、高雷)




热门点击排行榜