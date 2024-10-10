秋冬交际，中医如何防“秋燥”？糖尿病患者如何养生保健？丨时令节气与健康

中医如何理解“秋燥”？秋冬交际，应该如何养生来预防“秋燥”？

中国科学院院士、中国中医科学院广安门医院主任医师 仝小林

“秋燥”就是说秋天到了，气温下降，空气变得干燥。《黄帝内经》里提到“燥胜则干”，很多人会感觉咽干口燥、眼睛发涩、鼻子痒，还有可能出现皮肤干痒、头发干枯甚至掉发的情况。所以，秋天的养生重点就是“养阴润燥”。

要多喝水，及时补充水分。推荐一款饮品——“五汁饮”，由清代名医吴鞠通发明，把梨、莲藕、荸荠、鲜芦根和鲜麦冬五种食材一起榨汁饮用，可以加点蜂蜜或黄糖调味，还可以水煮后放凉饮用，能够起到养阴、润肺、润燥的功效。如果找不全这些食材，使用其中一两种也可以，其他可以用椰汁、牛奶、鲜石斛、鲜百合、鲜银耳等替代。

糖尿病患者在秋冬季节如何做好养生保健？

中国科学院院士、中国中医科学院广安门医院主任医师 仝小林

糖尿病发展到一定阶段就容易出现“三多一少”的症状，多饮、多食、多尿加上消瘦，中医辨证为“阴虚为本、燥热为标”。若与“秋燥”叠加，症状容易加重。

首先要控制好血糖，血糖高时人体会表现为“燥”。中医提倡“苦酸治甜”，就是多吃一些苦味、酸味的食物。一些食物像苦瓜、野菜，喝的苦丁茶、苦咖啡，中药里面的黄连、苦参、黄芩等都有降糖作用。同时，建议多吃酸性的食物，可以敛气、敛阴、敛汗。有些糖尿病患者尿多、汗多、睡不好，可以食用山楂、乌梅、酸枣仁等酸味食物。

此外，还可以采用一些非药物疗法，比如经常揉一揉鱼际穴，可以养阴、清肺、润燥。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会