招商银行深入开展“担当新使命 消保县域行”专项活动

走进江西省南昌市南昌县春溪村的村口集市，行人如织、热闹非常。在这里，一处特色的金融学习驿站串联起“反诈猜灯谜”“百步穿杨来射箭”“玉兔拔萝卜”等各种趣味游戏。在游戏过程中，“金融知识宣讲团”工作人员向村民们面对面讲解金融知识，村民们的学习热情也在寓教于乐的氛围中被点燃。

这生动的一幕发生在由国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合开展的2024年“金融教育宣传月”活动期间。据悉，依托广泛的客户基础，招商银行于今年9月积极开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，利用线下资源优势，丰富创新宣传形式，聚焦重点薄弱环节，有效推动专项活动走深走实，打通金融教育宣传的“最后一公里”。

为让大众充分学习金融知识后做到“学金融、懂金融、信金融”，并在此基础上更好地“用金融”，招商银行依托基层村镇的组织力、号召力，加强下沉力度，让金融教育活动更有效，动员人群更广泛。在哈尔滨市呼兰区孟家乡成功村，招商银行哈尔滨分行联合多方单位为村民组织了“孟家乡村民金融知识大市集活动”，让村民们学到了各种金融知识。同时，该行还开辟了更多特色阵地，例如福建龙岩分行前往上杭古田会议旧址，让金融知识宣讲与“红色旅游”有机融合；福建宁德分行将“金融宣传大篷车”驶进宁德市柘荣县靴岭尾村；唐山分行在曹妃甸自贸区唐海大集设置流动宣传哨……

为提高金融教育的针对性和有效性，招商银行以我国不同地方的特色民俗与文化为着眼点，利用通俗易懂、喜闻乐见的形式呈现了更多金融教育活动内容。在宁夏回族自治区银川市贺兰县金星村，银川利之韵秦腔艺术团老师的“消保之歌”，得到村民们的连连叫好。除将反诈口诀改编为精彩秦腔外，招商银行银川分行还联合多家金融机构邀请专人演绎了《三娘教子》《探窑》《花亭相会》等经典曲目，让观众感受到传统文化魅力的同时，也让金融知识普及跳出了刻板说教的印象。招商银行上海分行走进浦东新区合庆镇跃进村，用员工自编自导自演的小品搭建起普及金融知识的桥梁，小品融合了当地的风土人情、方言俚语及真实发生的诈骗案例，兼具趣味性与教育意义；天津分行开设生动有趣的金融课堂，以动画视频、朗诵节目等多种形式讲解诈骗、非法集资、“杀猪盘”等发生在身边的真实案例；哈尔滨分行定制展板，邀请村民共同参与布置，在亲手绘制“金融教育宣传墙”的过程中加深对金融安全知识的印象。

“一老一少一新”是知识普及和权益保护的重中之重。对于这类人群，招商银行不仅依托“担当新使命 消保县域行”专项活动开展了持续性、针对性的金融知识普及，同时还以多种方式鼓励其更多知晓金融政策举措。在朔州市朔城区李家河村老年活动中心，招商银行太原分行工作人员耐心地向在场老人普及金融知识，并重点讲解防范金融诈骗的技巧；招商银行兰州分行则把金融知识带进了真正的“课堂”，以“小宝号时间列车”为主题为师生们献上了一场精彩的金融知识启蒙课，让金融知识在生动的故事与互动问答中悄然生根。

此外，考虑到新市民在融入城市新生活时可能产生各类金融需求、遇到知识困惑，招商银行重庆分行和深圳分行特别在部分主题网点上线“惠民小站”，让这些主题网点成为新市民群体获取金融知识、享受金融服务的“港湾”。依托“惠民小站”，招商银行成功将金融教育与更有温度、有效率的金融服务结合在一起，持续完善金融惠民利民举措，认真落实为民办实事，积极展现金融新风尚，传递金融正能量。

招商银行方面表示，开展金融教育是一项基础性、长期性、系统性工作，需要久久为功。未来将继续高度重视、精心部署，依托金融教育传播矩阵，全力扎实开展金融知识普及与消费者教育活动，持续提升金融消费者权益保护工作质效。