饮食限制与寿命延长关系复杂

科技日报北京10月9日电 （记者张梦然）《自然》9日发表的一项研究发现，虽然饮食限制可以延长小鼠寿命，但其对健康的种种影响却未必与长寿同效。遗传因素对寿命长短的决定作用可能比饮食干预更大。这些发现进一步阐释了饮食限制与寿命之间的复杂关系。

饮食限制包括热量限制和间歇性禁食，其在改善人类健康和寿命方面潜力巨大。不过，不同饮食限制方式的有效性和安全性差异，已知信息却很有限。

美国杰克逊实验室团队利用960只具有遗传多样性的雌性小鼠，研究了热量限制和间歇性禁食会如何影响健康与寿命。这些小鼠随机接受五种饮食中的一种：不限制获得食物，每周禁食一天，每周连续禁食两天，热量限制在食物摄入基线的20%或40%。

研究发现，所有饮食限制都能延长小鼠寿命，但只有热量限制会显著减慢衰老速度。无论小鼠体重如何，热量限制延长寿命的程度是一样的；而间歇性禁食的延长寿命作用，对干预前体重就高的小鼠没有效果。在饮食组中，对延长寿命最有力的预测指标之一是，在实验压力下维持体重的能力。饮食限制能改善小鼠的代谢状况，但代谢改善与寿命延长不直接相关。虽然饮食限制会产生多重影响，但遗传背景对寿命的影响比饮食干预更大。

这一结果表明，对小鼠来说，饮食限制带来的益处并不一定会转化为长寿。今后仍需进一步探索热量限制是否能延长人类寿命。